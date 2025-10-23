Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Thompson lanza un triple. efe

Montero decide un partido loco para el Valencia Basket

Un triple del dominicano certifica la primera victoria de los valencianos en Milán (100-103). El equipo taronja se ve obligado a sufrir pese a tener una ventaja de 22 puntos y cierra su racha de tres derrotas en la Euroliga con suspense

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL MILÁN

Jueves, 23 de octubre 2025, 22:48

El baloncesto es el deporte más bonito del mundo porque es el más impredecible. Ganar por 22 puntos mediado un tercer cuarto (57-79) podría ... asemejarse a una ventaja de tres goles en un partido de fútbol. Pero en basket todo puede cambiar. Del mismo modo que el Valencia Basket parecía haber sentenciado el partido saliendo a la segunda parte anotando ¡Siete triples en cinco minutos! el Armani se agarró a la anotación de Bolmaro y Broocks para creer en una remontada imposible. Llegó a empatar, 100-100, pero no se puso por delante. Guduric falló un triple y todos los focos apuntaron a Montero. El de Villa Juana tenía ganas de meterla, de certificar su primer gran partido desde su regreso. La sonrisa del jugón. Cuando se levantó más allá del triple a falta de 43 segundos ese arco de la bola anticipó... el 100-103. Dos grandes defensas finales, con un tapón de Thompson a Shields y un punteo al último intento de Brooks sirvieron para que los taronja se llevaran un partido loco... y su primera victoria en Milán puesto que sus cuatro visitas al Forum se habían cerrado con derrota. El triunfo, además, termina con la racha de tres derrotas seguidas en la Euroliga de los de Pedro Martínez, que ahora encaran la doble jornada en el Roig Arena de la próxima semana con un balance de 3-3.

