El mejor triplista de la historia «Hace honor a todo el tiempo que he dedicado a mejorar mi tiro cada día de mi vida», reconoce tras saber que también batió el récord de la NBA | Matt Thomas luce con orgullo la nueva marca mundial en un concurso de triples JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA Miércoles, 26 septiembre 2018

Matt Thomas (Wisconsin, 1994) asombró el sábado al mundo del baloncesto tras masacrar todas las marcas en un concurso de triples. Sus 80 puntos sobre 90 posibles (con tres rondas de 27, 27 y 26) pulverizaron no sólo el registro histórico de la ACB sino también el de la NBA. Si hay un torneo mítico para los tiradores es el del All Star, donde decenas de generaciones de jugadores americanos han soñado con participar y destrozar la red a base de enchufar canastas. El chaval de Iowa State que se hizo un hueco en la NCAA gracias a su excelso tiro trituró los récords de un concurso de triples a tres rondas con una máxima puntuación de 30 en cada una de ellas. Las marcas en la NBA de Tim Legler, 65 puntos en 1996, y Craig Hodges, 61 en 1991, forman parte del pasado comparado con la deslumbrante actuación de Thomas.

«Ese concurso es el mejor de la historia». 'El hombre de hielo' (su nombre de TheIceman en Twitter se convirtió en un 'spoiler' de la historia vivida el sábado en tierras gallegas) no puede contener la sonrisa al analizar, ya en frío, la marca que dejó para el recuerdo. Más allá de tener un hueco asegurado en la hemeroteca mundial del baloncesto, para el escolta del Valencia Basket fue como un premio a todas las horas que, desde pequeño, ha trabajado para pulir su lanzamiento. «Es algo absolutamente maravilloso que te salgan así las cosas, lanzar tan bien. Pero es algo que hace honor a todo el trabajo y todo el tiempo extra que le he dedicado a mejorar mi tiro cada uno de los días de mi vida». Esa ética de trabajo no ha caducado en la cabeza de Matt Thomas. Tal y como pudo confirmar este periódico, el escolta suele ser el primero en llegar y el último en marcharse de la Fonteta o L'Alqueria tras un entrenamiento. Si se oye el sonido de un balón botar fuera de las horas lectivas del primer equipo es muy probable que, junto a él, se encuentre la figura del americano junto a alguien que le va pasando los balones.

El secreto para firmar un concurso perfecto es, para Thomas, la constancia. Tras haber participado en certámenes de tiro parecidos en su etapa en el High School y en la Universidad, le llegó su mejor inspiración en Santiago: «Nunca había lanzado tan bien como en el concurso de triples de la Liga Endesa. Soy un jugador con mucha confianza en mí mismo, siempre creo que cada tiro va a ir dentro. Entré en el buen ritmo enseguida y conseguí mantenerlo durante las tres rondas. Fue algo especial. Echando la vista atrás, viendo lo que he conseguido hasta ahora, esa actuación ha sido la mejor de la historia de esa competición y eso sin duda es algo importante».

Con el orgullo de conservar para toda la vida el logro conseguido la Supercopa, Thomas tiene claro que es mejor conseguir logros con el colectivo más que galardones individuales. «Lo que realmente me importa es ganar campeonatos con mi equipo», sentencia. Buen comienzo para un debutante en Europa en un equipo que siempre aspira a levantar algún trofeo cada temporada. El escolta ha sido uno de los jugadores más destacados del Valencia Basket en pretemporada; el primero en anotación (13,5) y el segundo en valoración (14,5) y asistencias (3,2). Un aspecto, este último, muy ponderado por Ponsarnau. «Es obvio que soy un tirador pero mi objetivo es ser un jugador más completo cada día. Dedico mi tiempo en verano para ser un jugador que pueda ayudar en más facetas. Ser capaz de generar juego para mis compañeros pasando el balón y ayudar al equipo en defensa. Eso es algo por lo que me siento bien, que el trabajo me permita seguir mejorando y evolucionando como jugador», admite.

El inicio de la Liga Endesa no dará tregua a los valencianos en su estreno, con Unicaja y Real Madrid como primeros rivales, pero Thomas cree que el equipo está preparado: «No podemos elegir nuestro calendario. Así que debemos estar preparados, y creo que lo estamos. Hemos hecho una buena pretemporada». Thomas se define como un jugador sin ego. El secreto del hombre de hielo.