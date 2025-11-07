Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pradilla defiende a Lo. Linas Zemgulis

El mejor ambiente de Europa vence al Valencia Basket

El Zalgiris cierra la racha de triunfos de los taronja en la Euroliga al ganar 86-77. Sylvain Francisco lidera al equipo de Kaunas ante los de Pedro Martínez, que nunca logran encontrar el ritmo en la pista que más le convenía

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL KAUNAS

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:58

Comenta

El Zalgiris, que sigue siendo el líder de la Euroliga, celebró con 15.154 personas su victoria ante el Valencia Basket, que cerraba la racha ... de tres victorias seguidas de los taronja en la competición. Exactamente, todos esos aficionados no estaban celebrando el triunfo del equipo de verde. Entre ellos sobresalían varias Senyeras, una bandera de España y mucha camiseta taronja. Los seguidores valencianos presentes en el Zalgirio Arena, procedentes de Mislata o Sueca, recibieron la hospitalidad de la mejor afición de la Euroliga. En ese momento, muchos seguidores del Zalgiris tenían en el cuello una bufanda del Valencia Basket al haberla intercambiado. Ningún policía vigiló la escena. Ni falta que hacía. Eso es lo que hace especial la atmósfera en la capital lituana del baloncesto con respeto a otros ambientes de gran pasión en Europa.

