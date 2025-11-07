El mejor ambiente de Europa vence al Valencia Basket

El Zalgiris, que sigue siendo el líder de la Euroliga, celebró con 15.154 personas su victoria ante el Valencia Basket, que cerraba la racha ... de tres victorias seguidas de los taronja en la competición. Exactamente, todos esos aficionados no estaban celebrando el triunfo del equipo de verde. Entre ellos sobresalían varias Senyeras, una bandera de España y mucha camiseta taronja. Los seguidores valencianos presentes en el Zalgirio Arena, procedentes de Mislata o Sueca, recibieron la hospitalidad de la mejor afición de la Euroliga. En ese momento, muchos seguidores del Zalgiris tenían en el cuello una bufanda del Valencia Basket al haberla intercambiado. Ningún policía vigiló la escena. Ni falta que hacía. Eso es lo que hace especial la atmósfera en la capital lituana del baloncesto con respeto a otros ambientes de gran pasión en Europa.

A esa pasión, donde Sylvain Francisco se ha convertido en capitán general, se agarró el equipo local para cerrar un partido que siempre se jugó con el 'tempo' que más le convenía en pista, con un Valencia Basket incapaz de correr y de hacer el juego alegre que le ha convertido en el equipo que más puntos anota en Europa, tanto en la Euroliga como en la ACB. Cuando Reuvers cometió la quinta, en el arranque del tercer cuarto cometió la cuarta en un error de cálculo al no sentarlo cuando la tablilla mostró el número tres en sus faltas, Francisco subió el 74-69 y todo parecía perdido. Pero cuando tienes en tu equipo a luchadores como Montero o Pradilla, que se niegan a ondear la bandera blanca, siempre hay una última opción. Dos canastas seguidas del aragonés acercaron a tres a los taronja (76-73), pero un triple de Lo sentenció el triunfo de los locales (81-75) que, conviene ser justos, fue el equipo que más se mereció el triunfo en el global del partido. Las cosas, como son.

El acierto en el triple, 6 de 11, mantuvo en pie al Valencia Basket al descanso ante una defensa granítica del Zalgiris en la zona, y una grada donde todas las gargantas van a una creando a su paso el que ahora mismo es de largo el mejor ambiente de baloncesto en Europa. Cuando los de Masiulis defienden las tribunas rugen. Y no es una exageración. Ante un equipo que tiene esta temporada en el acierto en los tiros de dos, con las penetraciones de jugadores verticales como Moore, Thompson o Taylor, el 8 de 24 con la que lo valencianos llegaron al descanso en esa especialidad refleja a la perfección lo que sufrieron un una pintura que parecía un muro de cien metros de altura. En el peor momento para los de Pedro Martínez en el segundo cuarto, con 35-28 en el marcador, Jean Montero se sacó de la chistera un triple más adicional que, además de silenciar por unos segundos el infierno, subió el 35-32 al marcador que tuvo su continuidad en el 38-35 al descanso que dejaba el partido totalmente abierto.

El Valencia Basket llegó a remontar en el arranque del tercer cuarto, 40-41 con canasta de Pradilla, pero no logró consolidar esa exigua renta (que se repitió con el 42-43 y el 53-54) y el Zalgiris, una vez volteó de nuevo el marcador a su favor desde el 61-58 con el que se cerró el tercer cuarto ya no soltó la renta favorable, con la gasolina de un público que celebra cada canasta como si fuera un título y cada rebote o falta sacada como si se forzara una prórroga. Se pasan el juego.

Con los 15 jugadores disponibles, Pedro Martínez tuvo que hacer por primera vez tres descartes técnicos. Los elegidos para enfrentarse al Zalgiris en Kaunas fueron Sima, López-Arostegui y Badio. Antes de viajar a Lituania, el técnico taronja dejó claro que en este escenario, hay que acostumbrarse, tanto en el entorno como en el propio vestuario, a dar naturalidad a los descartes puesto que no se van a dar detalles de cada decisión para, como es obvio, tener ventaja sobre los rivales. Queda claro que en cada decisión jugarán factores técnicos y también físicos, como sobrecargas o consejos de dar descanso a jugadores con algún riesgo por la acumulación de minutos, y cuyas razones no serán públicas. La gran novedad en la Euroliga fue Braxton Key, que debutó con el Valencia Basket en la máxima competición continental. Para el partido de mañana en Granada, Pedro Martínez tendrá que hacer un descarte extracomunitario (Key, Moore o Taylor).

Zalgiris Kaunas: Francisco (15), Sirvydis (3), Tubelis (11), Sleva (8) y Butkevicius (9), cinco inicial, Wright (11), Brazdeikis (9), Lo (12), Birutis (1), Rubstavicius (-) y Ulanovas (7).

Valencia Basket: Montero (15), Thompson (4), Taylor (14), Pradilla (15) y Reuvers (4), cinco incial, Puerto (-), De Larrea (-), Key (3), Moore (11), Sako (4), Costello (7) y Nogués (-).

Parciales: 18-17, 20-18 (38-35), 23-23 (61-58) y 25-19 (86-77).

Árbitros: Javor (ESL), Latisevs (LET) y Bissuel (FRA).

Incidencias: 15.154 espectadores.