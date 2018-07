Matt Thomas: «Voy a hacer todo para devolver al Valencia Basket a la Euroliga»

Matt Thomas fue el segundo fichaje del Valencia Basket para la próxima temporada. Tras una exitosa primera campaña profesional en el Obradoiro, el americano se muestra «muy contento y con muchas ganas de ir a Valencia y unirme al equipo para las dos próximas temporadas».

El taronja, en declaraciones al club de la Fonteta, confiesa que «decidí unirme a Valencia Basket porque he escuchado grandes cosas sobre el club, la organización y la ciudad. Estoy seguro de que venir a este equipo es una gran oportunidad para mí para seguir creciendo como jugador de baloncesto y también a nivel personal».

Matt se define a sí mismo como «un jugador al que le gusta trabajar duro, me encanta entrenar. Me gusta compartir el balón, que puedo ayudar con la lectura del juego. Soy un ganador, lo he sido toda mi vida, odio perder. Y voy a hacer todo lo que sea necesario para ayudar a Valencia Basket a tener la mayor cantidad de éxitos posibles y, en última instancia, devolver al equipo a la Euroliga, que creo que es donde nuestro club merece estar».

El escolta considera que el Valencia Basket está confeccionando un buen grupo de jugadores: «Estoy deseando llegar a Valencia y conocer a mis nuevos compañeros. Creo que tenemos una plantilla compensada, experimentada y con mucho talento. Y considero que eso nos va a permitir tener mucho éxito la próxima temporada».

Al ser preguntado por las referencias que tiene de su nueva casa, Matt reconoce que «todavía no he tenido la oportunidad de hablar con nadie en particular», pero recuerda que «viajé a Valencia cuando estaba en la Universidad de Iowa State hace tres o cuatro años en una gira europea en el que vinimos a España. Y Valencia me pareció increíble, fue mi ciudad favorita de todas las que visitamos durante ese viaje».

Por último, Matt Thomas tiene un mensaje para la afición de la Fonteta: «Tengo muchas ganas de empezar a jugar para los aficionados de Valencia. Todo el mundo me ha dicho que hay un gran ambiente de baloncesto, que el apoyo de la grada es increíble. Y me gustaría decirles a nuestros aficionados que mis compañeros y yo mismo vamos a darlo todo por ellos, para hacerles disfrutar con nuestro juego durante la temporada».