Valencia Basket Club Matt Thomas: «Hubo interés del Barcelona pero decidí venir al Valencia Basket» Matt Thomas (dcha. ) durante un partido de la ACB. / EFE El escolta taronja se ha definido como un jugador «sin ego» y que está al servicio del equipo JUAN CARLOS VILLENA Valencia Viernes, 31 agosto 2018, 14:32

Matt Thomas (Illinois, 1994) ya luce como jugador del Valencia Basket. El escolta debutó ayer en Alcoi con la camiseta taronja con una muy buena actuación. En casi 18 minutos de juego anotó 9 puntos, capturó 7 rebotes, el que más de su equipo, repartió 3 asistencias y terminó con 12 de valoración en la victoria del equipo de Jaume Ponsarnau frente al UCAM Murcia por 85-58. Esta mañana ha sido presentado de forma oficial en las oficinas de B The Travel Brand, el proveedor de viajes del club, donde ha confesado que espera poder disputar la Euroliga en su segundo año de contrato: «Tenemos que ir paso a paso en la temporada, partido a partido y por supuesto que tenemos un equipo con talento, con experiencia. Con las piezas del equipo, con el talento de la plantilla y los jugadores que han ganado títulos en el pasado somos un equipo capaz de mirar hacia arriba y tener objetivos mayores que volver a la Euroliga. Eso sí, espero jugar la Euroliga en mi segundo año en el Valencia Basket«.

Con respecto a su rol en el equipo, el escolta ha destacado que está al servicio de lo que necesite el cuerpo técnico. «Me defino como un jugador trabajador, que trabaja muy duro, que no tiene ego y que está dispuesto a hacer lo que el equipo necesite. Me adapto a las necesidades del equipo, puedo pasar la pelota además de generar puntos«, ha destacado Thomas. El americano ha reconocido que el Barça, como informó LAS PROVINCIAS, llamó a su puerta pero que no tuvo dudas: »Sí, hubo interés por parte del Barcelona pero decidí venir al Valencia Basket porque es el equipo que me encaja para crecer como jugador. Llevan en la camiseta el lema de la Cultura del Esfuerzo y representa lo que entiendo en el deporte«.

La presentación ha contado con la presencia del presidente de la entidad valenciana, Vicente Solá, el consejero delegado Paco Raga y la leyenda del club Víctor Luengo. Tras la bienvenida a cargo de Enrique Bermejo, gestor comercial de grupos de la entidad viajera, el presidente ha elogiado el fichaje del americano: «Matt llega con una vitola de excelente tirador, que demostró primero en su etapa universitaria y después en el Obradoiro. Es un magnífico profesional y un trabajador incansable. Encarna los valores de la Cultura del Esfuerzo. Hemos incorporado a un jugador codiciado en el mercado y con un progresión interesante».

Thomas firmó este verano un contrato con el Valencia Basket hasta junio de 2020, procedente del Obradoiro donde promedió 14,1 de valoración por partido, incluyendo 2,4 triples de media, el segundo jugador que más triples anotó de la Liga Endesa, con un 45,9% de acierto.