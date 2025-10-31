Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
Darius Thompson, en el partido contra el Dubai. Miguel Ángel Polo

El mate del Valencia Basket que maravilla al mundo entero

Darius Thompson protagonizó una de las jugadas más espectaculares de la Euroliga en el partido disputado en el Roig Arena contra el Dubái Basketball

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:57

Comenta

El inicio de la temporada 2025-26 está siendo espectacular para Valencia Basket y sigue en la línea positiva y de buenos resultados de la anterior. Invictos en la Liga Endesa, anoche el equipo taronja volvió a lograr otro trabajado triunfo en Euroliga, la quinta de la fase de liguilla, contra un debutante como es el Dubái Basketball. Pero además el duelo estuvo repleto de espectáculo y regaló al público una de las jugadas más espectaculares de la competición hasta el momento.

Darius Thompson dejó para el graderío un mate de cinco estrellas, digno de los mejores jugadores del mundo. Porque el escolta estadounidense, aunque nacionalizado italiano, no teme a nada ni nadie. Cuando tiene la canasta entre ceja y cesa, pocos hay quien lo paren. Así lo demostró cuando en uno de los atacantes de Valencia Basket tomó la directa, se elevó en el aire y machacó el tablero ante el marcaje de otro extaronja como es Justin Anderson.

Instantáneamente los gritos de asombro y celebración se desataron entre el público, que multiplicaron los decibelios del Roig Arena en ese instante. Thompson regaló un «in your face» en toda regla. Un póster que podría colgar perfectamente en su habitación y con una fotografía para el recuerdo con el Valencia Basket.

Pero esa acción, que recogió a la perfección el CM del club desde un ángulo privilegiado, está maravillando a los amantes del baloncesto. Las reproducciones e impresiones del vídeo siguen creciendo en redes sociales, rindiéndose ante la excelente individualidad lograda por Darius Thompson. Porque él, junto al resto del equipo, poco a poco va creciendo y quiere más logros como jugador taronja.

