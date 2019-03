Marcelino: «Guedes viene de una lesión y ve que las cosas no salen, es lógico que se impaciente» El técnico del Valencia anuncia rotaciones en Girona LOURDES MARTÍ Sábado, 9 marzo 2019, 19:59

Marcelino García Toral pide paciencia con Gonçalo Guedes: «Viene de una lesión y ve que las cosas no salen, es lógico que se impaciente. Dentro tenemos que intentar todo lo contrario, que tenga pausa, el esfuerzo ya lo tiene y las cosas se irán donde deben poco a poco. Es un futbolista con capacidad, talento, actitud, un chico noble, sencillo, humano y con esos valores unido al máximo talento creo que es una cuestión de tiempo que vuelva al mejor nivel. Esa necesidad esperemos que no se convierta en ansiedad». El entrenador del Valencia ha comparecido esta tarde minutos antes de viajar a Girona donde los blanquinegros jugarán mañana a las 16:15 horas; ayer, el técnico mantuvo un cónclave con Peter Lim. Un encuentro del que no ha querido desvelar el contenido: «Cuando viene aquí y solicita hablar yo encantado. Fue una reunión similar a las anteriores, siempre desde que lo he conocido me ha mostrado su cercanía, afecto y confianza, hemos hablado de fútbol y del Valencia, me permitís que no dé más detalles por respeto a personas allí presentes», ha comentado.

Para el choque en Montilivi, el asturiano anuncia rotaciones para evitar que el equipo sufra por desgaste. «No vamos a repetir el mismo equipo del jueves, es lo que venimos haciendo estas semanas. Toda la plantilla está a un uen nivel, es para mí difícil dejar a tres jugadores fuera. Es la labor difícil del entrenador, elegir o discriminar primero 18 y luego once, haremos varios cambios no sé cuántos exactamente», ha afirmado un Marcelino quien no se fía de la estadística que refleja que al Girona se le da mejor jugar lejos de su estadio: «Yo prefiero jugar siempre en casa pero los números dicen que mete más goles fuera y consigue más puntos también fuera pero nunca nos podemos confiar. Aquí hicimos un gran partido, pero el fútbol no nos permitió sumar ni un punto. Vamos a coincidir con el mejor momento del Girona con la última victoria ante la Real y además viene de sumar siete puntos de nueve por lo que se ha colocado en situación cómoda, queremos ganar al Girona para confirmar el buen momento».

Para finalizar, ha reflexionado sobre la relativa importancia de los tres puntos en juego de mañana: «Nos centramos en la Liga, Krasnodar puede ser definitivo porque si perdemos uno a cero quedamos fuera, en cuanto a la Liga no lo es tanto. Esta Liga está muy igualada, todos los equipos sufren para ganar, también los tres grandes. Aquí va a haber pelea por todo hasta el final por lo que tenemos es que intentar pensar sólo en el próximo partido, dejar de lado el partido de Krasnodar porque es un partido muy importante, después de ganar contra el Athletic, ganar contra el Girona nos dejaría en muy buena posición tal y como está la clasificación», ha concluido.