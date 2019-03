Marcelino: «No creo que en Sevilla le tengan especiales ganas al Valencia» El técnico descarta a Paulista como lateral ante la ausencia de Piccini LOURDES MARTÍ Sábado, 30 marzo 2019, 16:23

El Valencia de Marcelino García Toral se enfrenta a un Sevilla con un nuevo ocupante en el blanquillo, Joaquín Caparrós. El entrenador asturiano se ha enfrentado en nueve ocasiones al andaluz con un balance positivo para el actual técnico blanquinegro. «No sé si puede afectar o no el cambio de entrenador en referencia a lo que vimos al partido al Espanyol han variado la estructura, los dirigentes así lo han decidido. Me sabe mal por Machín porque es un compañero que deja su profesión. No sé si influirá positiva o negativamente, pero sí que he de decir que juegan dos buenos equipos por afianzarse en la parte alta de la tabla», ha explicado Marcelino quien no cree que desde la capital hispalense haya animadversión por el club de Mestalla: «No tengo tan claro eso, creo que la afición de ellos anima mucho a su equipo de forma admirable pero no creo que en Sevilla le tengan especiales ganas al Valencia. Sabemos que vamos a un campo difícil, ante un buen rival y una grada que apoya a los suyos pero nuestra intención es ganar». Con la ausencia de Piccini, lateral titular en la banda derecha, Marcelino tiene claro a quien alineará aunque no lo ha hecho público: «Sé si serán Wass o Roncaglia pero no acostumbro a decirlo antes que a los jugadores. El que no jugará en esa posición es Paulista».

Tras el Sevilla, el Valencia recibirá en Mestalla al Real Madrid en un arranque de la última fase de la temporada con muchos partidos por delante en el que Marcelino asegura realizará rotaciones: «Vamos a intentar hacer el mejor once para ganar al Sevilla que es lo inmediato, a tres días hay otro partido, veremos cuál es el nivel de rendimiento y de recuperación y en función de eso haremos la alineación para enfrentarse al Real Madrid. En ningún caso tengo en mente jugar en un once fijo esperemos que los 16 partidos que pueden quedarnos por delante porque en el quinto estaríamos muertos y sería una falta de respeto al resto de jugadores que nos han traído hasta aquí. Iremos modificando el once según rendimientos y condiciones».

Marcelino coincide con los futbolistas que se han pronunciado en la última semana al considerar que el partido frente al Sevilla como importante pero no definitivo: «Hay mucha igualdad, muchos equipos implicados por esa cuarta, quinta y sexta posición, hasta los últimos partidos de Liga no se sabrán las plazas designadas a uno u otro equipo».

Respecto a las intensas jornadas vividas durante las últimas semanas con motivo del centenario, Marcelino ha apuntado: «Vivimos momentos histórico, de los más importantes de la historia del Valencia, en mi caso me siento un privilegiado de haberlo podido vivir con el resto de futbolistas tan importantes para este club y la afición. Lo único que pienso es que puede motivarnos para ser parte de esta historia. Luchamos con la intención de entrar y lograrlo».