El Manresa y el Betis, los dos equipos que pujan con más fuerza por Rafa Martínez Rafa Martínez. / irene marsilla La leyenda taronja quiere solucionar las molestias con las que ha terminado la temporada antes de elegir destino: «Deseo seguir otro año» J. C. VILLENA Miércoles, 12 junio 2019, 01:25

valencia. La lectura deportiva del emotivo homenaje, espontáneo, que recibió Rafa Martínez por parte de una Fonteta entregada en los últimos segundos de la semifinal ante el Real Madrid es que no habrá culebrón con el punto y final del escolta de Sampedor en el Valencia Basket. A falta de comunicado oficial, el propio jugador se despidió en las únicas declaraciones que realizó el lunes por la noche en el micrófono de Movistar Plus. No hay debate con él. El catalán saldrá del club once años después y la entidad deberá fichar un sustituto, con Darío Brizuela como gran candidato.

El Real Betis y el BAXI Manresa son los dos clubes que más interés han mostrado en fichar a Rafa Martínez, aunque el jugador dejó claro en LAS PROVINCIAS el 29 de mayo que tiene que recuperarse de las molestias con las que terminó la temporada antes de tomar la decisión: «Mi cabeza está trabajando para jugar al máximo un año más. A nivel físico tengo que ver cómo me encuentro. He estado muy bien tres o cuatro meses y ahora tengo algunas molestias. Siempre que ocurre, después de todo el desgaste, te preguntas qué pasa. Quiero jugar otro año».