El Maccabi y el Hapoel ya venden entradas para los partidos contra el Valencia Basket en Tel Aviv Los dos clubes saben que la fecha de regreso del 1 de febrero a Israel no es firme porque no la votaron los clubes propietarios de la Euroliga en la asamblea de Barcelona pero meten presión vendiendo abonos mientras los equipos turcos lideran una protesta formal contra la actitud del CEO Paulius Motiejunas

Juan Carlos Villena ENVIADO ESPECIAL MILÁN Jueves, 23 de octubre 2025, 10:40 Comenta Compartir

El desafortunado comunicado de la Euroliga del pasado martes señalando el 1 de diciembre como la fecha de regreso de los partidos a Israel, un aspecto que varios clubes presentes en la reunión de Barcelona desmintieron a este periódico que se votara y ni mucho menos se decidiera como fecha asegurada, ha tenido como efecto tensar aún más todo lo relacionado con los encuentros frente al Hapoel y el Maccabi, tanto como locales como en sus viajes. «Los partidos de Euroliga y Eurocup volverán a Israel el 1 de diciembre de 2025». Ese fue el titular del comunicado de la Euroliga tras la reunión del martes, en su traducción al español y en la interpretación del texto, cada club lo está interpretando según sus intereses.

«Tras una profunda deliberación, los clubes de la ECA acordaron la propuesta de fijar el 1 de diciembre de 2025 como fecha para la reanudación de los partidos en Israel. Hasta entonces, la Euroliga seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos, se mantendrá en estrecho contacto con las autoridades locales y extranjeras, los equipos visitantes y todas las organizaciones pertinentes y garantizará que la seguridad y el bienestar de todos los involucrados sigan siendo la máxima prioridad», manifestó la Euroliga. El efecto que ha tenido es que el Hapoel Tel Aviv y el Maccabi Tel Aviv, aún sabedores de que no se votó nada y que la interpretación de asegurar que se va a jugar en Israel desde el 1 de diciembre sólo está en la cabeza del CEO del torneo, Paulius Motiejunas, han decidido subir la presión y vender ya las entradas para los partidos en Tel Aviv. Fuentes jurídicas consultadas por esta redacción estiman que poner en venta abonos y entradas será una fuerza de esos dos equipos para, en su caso, pedir a la Euroliga daños y perjuicios en el caso de que no se disputen los partidos. Todo, por el imprudente comunicado.

A efectos del Valencia Basket, el Maccabi ya ha abierto el proceso de venta de abonos, aunque aún no ha especificado el sistema, para sus partidos en Tel Aviv que incluye el del jueves 18 de diciembre contra el equipo taronja en la Jornada 17. El que lidera, como siempre, la bandera de la presión es el Hapoel. El club de Ofer Yannay activó este miércoles la venta de entradas y abonos para los partidos de su equipo en la Euroliga a partir de diciembre en el Menorah Hall, como anunció en un comunicado: «Tras meses de trabajo entre bastidores, ya es posible. Los partidos de la Euroliga regresan a Tel Aviv a partir del 1 de diciembre. Los aficionados que ya hayan comprado un abono de la Liga para la temporada 25-26 y se hayan comprometido a comprar la parte de la Euroliga, recibirán un enlace por correo electrónico y SMS para completar su compra para lo que resta de la temporada regular de la Euroliga. Compra ya tu abono y recibe entradas según disponibilidad para los partidos restantes de la Euroliga en Sofía. La compra se puede realizar en seis cuotas sin interés». Por su parte, el Maccabi Tel Aviv anunció la venta pero también asegurando que desde diciembre volverán a jugar en su pabellón: «Tras el regreso de los partidos de Euroliga a Israel, se actualiza la venta de abonos. Solo será posible adquirir un abono combinado que incluya partidos de Euroliga y Liga juntos».

El Fenerbahce y el Anadolu Efes, que son dos de los clubes propietarios de la Euroliga, son los que abanderan la indignación después de que la reunión de Barcelona del martes, la Euroliga informara del retorno de los partidos a Israel. Las dos entidades turcas, emitieron un comunicado conjunto dejando claro que la fecha del 1 de diciembre ni es oficial ni fue una decisión votada por los propietarios: «El 21 de octubre de 2025, la directiva de la Euroliga celebró una reunión no oficial para tratar asuntos relacionados con los partidos de los equipos israelíes. Si bien el comunicado de prensa compartido por la Euroliga tras la reunión, así como las declaraciones del director ejecutivo de la Euroliga, Paulius Motiejunas, a los medios de comunicación, indicaban que todos los miembros actuaron por consenso durante el proceso de toma de decisiones, no se realizó ninguna votación durante la reunión. Solo se decidió seguir de cerca la situación. Tanto el Anadolu Efes Sports Club como el Fenerbahçe Beko expresaron su oposición al asunto y expresaron claramente su preocupación por las posibles consecuencias de dicha decisión. Continuamos las conversaciones con las autoridades competentes de nuestro estado y con la directiva de la Euroliga. Se compartirán actualizaciones con el público a medida que se produzcan novedades y presentamos esta información a la atención de los aficionados al baloncesto».

Fuentes conocedoras de lo que se habló en la reunión de Barcelona, aseguraron a este periódico que la fecha del 1 de diciembre, que la Euroliga presentó en su comunicado como la del regreso de los partidos a Israel, era simplemente el final del plazo de 40 días que se daba la Euroliga para «valorar» la viabilidad real a nivel de seguridad del regreso. En ningún momento se votó el 1 de diciembre como fecha para que volvieran los partidos a Israel ni fue una decisión tomada y firmada por nadie. Esa fecha sólo es el límite marcado para las negociaciones. Es más, lo último que se acordó en la mesa fue volver a reunirse en dos semanas para estudiar cómo evoluciona la situación. El Maccabi y el Hapoel, sabedores de todo esto, ya venden entradas para sus partidos a partir de diciembre para tensar más la situación.