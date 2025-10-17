El Maccabi y el Hapoel solicitan por escrito volver a jugar sus partidos de Euroliga como local en Israel

Juan Carlos Villena ENVIADO ESPECIAL MÓNACO Viernes, 17 de octubre 2025, 10:45 | Actualizado 10:59h. Comenta Compartir

La participación del Hapoel Tel Aviv y del Maccabi Tel Aviv en la Euroliga seguirá condicionando al resto de sus rivales, puesto que lo que a estas alturas ya es una utopía es una sanción como sí que se hizo con los equipos rusos. En este caso se da la paradoja de que uno de los equipos propietarios de la competición, el CSKA Moscú, sigue sancionado mientras que otro de los propietarios, el Maccabi, es el que lidera la presión de todos los clubes israelíes de baloncesto. Ahora, tal y como ha podido confirmar este periódico, con una vuelta más a esa presión. Con el autollamado proceso de paz en marcha, los dos equipos de Tel Aviv ya han pedido de manera formal, con un escrito mandado a la Euroliga, que se estudie un calendario para el regreso de los partidos a Israel. No sólo en la Euroliga, sino en todas las competiciones deportivas con lo que la presión se va a realizar a todos los estamentos europeos. Hasta la fecha, todos los encuentros como local del Hapoel y el Maccabi siguen programados en Sofía y Belgrado. En el ámbito del baloncesto, ese escrito también lleva la firma del Hapoel Jerusalem que está disputando la Eurocup.

El dueño del Hapoel, Ofer Yannay, no dudó en publicar tras la victoria de su equipo en el Roig Arena un mensaje hacia el Valencia Basket que se convirtió en una declaración de intenciones: «Nos vemos en Tel Aviv». En clara referencia al partido de la Jornada 27 que enfrentará a su club contra la entidad taronja el 5 de febrero. En la web de la Euroliga, el lugar de esa cita sigue siendo Sofía aunque, con casi cuatro meses por delante, todo puede ocurrir. Más aún con el dato objetivo de que todo lo que negocia el Maccabi con la Euroliga siendo realidad. Que se lo pregunten al Pamesa Valencia, injustamente sancionado en marzo de 2004 por pedir lo que ahora nadie duda como lógico, que aquel partido que debía disputar en Tel Aviv se jugará fuera de Israel por motivos de seguridad.

En el calendario del Valencia Basket hay una visita más reciente. El 18 de diciembre, en la Jornada 17, viajará para enfrentarse al Maccabi Tel Aviv. En principio a la sala Pionir de Belgrado pero ya está abierta la opción de que sea en Israel. O al menos esa es la intención, puesto que en el caso de que la Euroliga autorice este cambio... los clubes y los gobiernos de los países de los clubes también tendrán algo que decir puesto que nadie fuera de los dos equipos israelíes está cómodo con esta situación. La otra cita taronja será contra el Maccabi en el Roig Arena el 29 de enero, en la Jornada 25. Tras lo ocurrido con la visita del Hapoel esta semana será una cita que se tendrá que llevar con tino. En la decisión del Valencia Basket de realizar el partido a puerta cerrada pesó el informe policial, con el sello del CNI, que multiplicaba por cinco el riesgo de amenaza en el partido (dentro y fuera del pabellón) con respecto a la situación de los partidos del pasado mes de abril en la Eurocup, y el temor a una sanción de la Euroliga con respecto a posibles incidentes dentro del Roig Arena.