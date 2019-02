Luengo emociona a Anna Gómez: «Sois el espíritu del Pamesa» Las jugadoras abrazan a Anna Gómez. / EFE/ David Aguilar El entrenador da la cara por la jugadora que falló el último tiro: «No voy a permitir que se diga que hemos perdido por eso, que me culpen a mí» La base de Alfara demuestra su coraje volviendo a pista tras lesionarse J. C. VILLENA Viernes, 1 marzo 2019, 00:35

La última jugada de la primera Copa de la Reina del Valencia Basket fue demasiado cruel con Anna Gómez. La de Alfara del Patriarca está siendo esta temporada, de largo, una de las mejores jugadoras no sólo del Valencia Basket sino de la Liga Dia. La base llegó a la cita de Vitoria con una sobrecarga que se acentuó tras un mal apoyo tras un rebote a siete minutos del final. La jugadora, tras probarse con los fisios, decidió desafiar a una rotura en los gemelos de su pierna derecha. Sí, falló el último tiro pero fue uno más de los 22 de 37 que no metió el Valencia Basket en todo el partido contando sólo los lanzamientos de dos.

Víctor Luengo se fue a buscarla a la zona de vestuarios. La leyenda taronja emocionó a Gómez con una frase cargada de sentimiento: «Sois el espíritu del Pamesa». No está mal tirada, teniendo en cuenta de donde viene el equipo y a donde quiere llegar, siempre desde las raíces. Ayer en Vitoria debutaron tres valencianas en una Copa de la Reina (Esther Díaz, Irene Garí y Rebeca Cotano). Un paso más.

Rubén Burgos también dio la cara por Anna Gómez. Es más, mostró una sinceridad que no suele verse en su gremio a la hora de señalarse como culpable de algo: «Mis jugadoras merecen que la gente esté orgullosa de ellas porque lo han dado todo y han ejecutado el plan a la perfección. No voy a permitir que se diga que este partido se ha perdido por la bandeja de Anna Gómez, en todo caso la culpa es mía por dejar que jugara después de lesionarse, en ese esfuerzo el gemelo le ha jugado una mala pasada. Si quieren culpar, que me culpen a mí». Un sentimiento de orgullo que también compartió la plana mayor de la directiva taronja presente en Mendizorroza (Vicente Solá, Paco Raga, José Puentes, Chechu Mulero o Esteban Albert). La base de Alfara fue la encargada de lanzar un aviso: «Hemos competido, hemos dado dos paso adelante y queda el playoff de la Liga Dia. Vamos a por él».