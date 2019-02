Laia Palau no se fía de las taronja: «Les tenemos mucho respeto» Lorena Segura, ayer en el entrenamiento en Mendizorroza. / vbc La base, que ganó cuatro títulos coperos con el Ros, está feliz por el regreso de la ciudad a la élite: «La afición valenciana se lo merece» J. C. VILLENA Jueves, 28 febrero 2019, 00:36

Si hay una jugadora en la plantilla del Spar Citylift Girona que sabe lo que significa para el baloncesto valenciano regresar a una Copa de la Reina es Laia Palau. La veterana base, que en septiembre cumplirá 40 años, conquistó cuatro títulos coperos en su etapa en el Ros Casares (2007, 2008, 2009 y 2010) y afronta la cita de Vitoria, tras emigrar de España al desaparecer el conjunto acerero, como una oportunidad de quitarse una particular espina, puesto que perdió las últimas dos finales de Copa que disputó con el conjunto valenciano, frente al Rivas en 2011 y el Avenida en 2012. «Me estoy encontrando con que el calendario es muy apretado», confiesa la catalana a LAS PROVINCIAS valorando lo que está siendo su regreso a la Liga Dia: «Jugando la Eurocup no tienes tregua. Ahora tenemos la Copa pero nosotras el miércoles que viene nos estamos jugando la vida contra el Lyon en los cuartos de final. Pase lo que pase en Vitoria no vamos a tener tiempo de disfrutar».

Palau se pone seria cuando se le cuestiona sobre el favoritismo de su equipo en el partido de cuartos. Tiene demasiadas batallas a su espalda como para caer en la relajación que pueden dictar los números y las estadísticas: «No paro de repetir a todos que ojito. El Valencia Basket juega muy bien a baloncesto, lo tengo muy claro y creo que todas las del equipo. El partido en Fontajau fue muy igualado y no vamos tan sobradas, no vamos metiendo palizas a la gente. El Valencia es un equipo que va para arriba y que tiene muy buenas jugadoras. Tendremos que ponernos el mono de faena e ir al barro».

La internacional es consciente del plan de partido de Rubén Burgos, que intentará llegar al último cuarto con opciones para intentar hurgar en los nervios de un rival con más obligaciones como el Girona, que ha disputado las últimas dos finales del torneo: «Más que romper el partido nosotras intentaremos dar un estirón para tener un margen. Eso es lo que me gustaría, el partido ideal, pero no tengo claro que vaya a ser así. Últimamente nos está costando mucho, la parte buena es que hemos aprendido a sufrir y a sacar adelante partidos apretados». Eso sí, entiende que toda los focos apunten a su equipo como el favorito para acceder a las semifinales: «Entiendo que quieran jugar a meternos la presión y a visualizar un partido igualado donde eso pueda afectarnos pero es que yo parto de la base de que creo que no somos un equipo súper superior al Valencia Basket como mucha gente está diciendo». Más allá de ser hoy un rival Laia Palau está feliz por la presencia del Valencia Basket en la cita de Vitoria: «A mí me hace personalmente mucha ilusión. Creo que Valencia como ciudad española importante y como afición de baloncesto que es potente se merece un equipo en lo más alto. Valencia puede, se lo merece y el proyecto está afianzado. Estamos con mucha alerta y les tenemos mucho respeto».