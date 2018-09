Labeyrie y Lizarazu rompen otra barrera El ala-pívot Louis Labeyrie y la base Marina Lizarazu durante su presentación conjunta como nuevas incorporaciones al Valencia Basket / LP El Valencia Basket presenta por primera vez de forma conjunta a un jugador y una jugadora de su primera plantilla R. D. Valencia Jueves, 6 septiembre 2018, 18:13

El ala-pívot francés Louis Labeyrie (2.08m, Gonesse, 11/02/1992, 26 años) y la base Marina Lizarazu (1.72m, Madrid, 10/01/1995, 23 años) se han presentado esta mañana como nuevas incorporaciones al Valencia Basket en un acto que ha tenido lugar en el establecimiento que Pinturas Isaval ha abierto en L'Eliana. Un evento que ha supuesto la primera presentación conjunta de un nuevo jugador y una nueva jugadora del Valencia Basket en un mismo acto.

Labeyrie, que ha firmado de taronja hasta junio de 2020 y es internacional absoluto con Francia (participó en el Eurobasket 2017), procede del Strasbourg IG de la Liga Francesa, con el que la pasada temporada promedió 12,2 puntos, 7,2 rebotes y 1,3 asistencias.

Por su parte, la base madrileña Marina Lizarazu se ha comprometido a ponerse la camiseta del Valencia Basket al menos para la temporada 2018-19. A sus 23 años, ya tiene una importante experiencia en la Liga Dia e incluso disputó 7 partidos en la Euroliga Femenina en su primera etapa en el Rivas, donde debutó en ambas competiciones cuando aún estaba en edad junior. Tras cuatro años de formación en los Estados Unidos, la pasada temporada regresó a nuestro país para competir en la máxima categoría del baloncesto femenino español con el Club Deportivo Zamarat, donde se convirtió en la cuarta máxima anotadora nacional de la competición promediando 11.8 puntos por partido.

El primero en tomar la palabra ha sido el consejero delegado de Pinturas Isaval, Francisco Vallejo, que ha destacado que «en nuestro 50º aniversario nos ha llegado la renovación de nuestro contrato con Valencia Basket y es algo muy especial para nosotros porque hemos duplicado la apuesta no estando solo en el equipo de los chicos sino estando también en el equipo de las chicas, patrocinando a ambos equipos».

El presidente Vicente Solá ha continuado dando la bienvenida a Valencia Basket a Louis Labeyrie y Marina Lizarazu. Sobre el ala-pívot francés ha destacado que «estamos convencidos de haber incorporado a un jugador que está preparado para tener un efecto inmediato pese a que este curso va a vivir su primera experiencia fuera del baloncesto francés» y respecto a Marina Lizarazu, el presidente taronja ha recordado que un su primera temporada en la Liga Española tras su paso por los Estados Unidos ya fue una de las jugadoras nacionales más destacadas y no ha dudado en señalar que «además de su probada capacidad para sumar puntos para el equipo, es también una base con una gran capacidad de generar juego para sus compañeras y que encaja perfectamente en el estilo que queremos desarrollar la próxima temporada en los dos lados de la pista».

Los últimos en tomar la palabra han sido los protagonistas de la mañana Louis Labeyrie se mostró en sus primeras palabras como jugador taronja «muy feliz de estar en Valencia. Es una gran ciudad, con grandes aficionados al baloncesto. No puedo esperar a ver la Fonteta llena de aficionados. Vengo a traer lo que el entrenador me pida que aporte, aunque creo que una de las cosas que mejor puedo hacer es darle energía al equipo. Es algo que voy a hacer cada vez que esté en la pista y eso es lo que como mínimo voy a darle al equipo en cada partido». Preguntado por sus objetivos, Labeyrie es contundente al afirmar que «a nivel individual lo que quiero es ganar y a nivel colectivo lo único que me importa es ayudar al equipo a ganar».

Por su parte, Marina Lizarazu ha comentado que «para mí es un orgullo estar en Valencia, formar parte de este proyecto ilusionante y traer de vuelta el baloncesto femenino de primera división. Estamos con muchas ganas de trabajar y de competir ya, de darnos a conocer en la Liga Dia. Creo que tenemos un equipo muy trabajador y vamos a dar mucho que hablar. Gracias a Valencia Basket por darme la oportunidad de venir a un sitio que apoya tanto el basket femenino, creo que Valencia se está convirtiendo en la ciudad del basket femenino. Y ojalá muchos equipos sigan el ejemplo que queremos dar de apoyo al deporte femenino y a la mujer en el ámbito deportivo».