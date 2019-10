Labeyrie es baja ante el Olympiacos y duda contra el Barça Labeyrie lanza en el partido del fin de semana ante el Betis. / I. Marsilla El ala-pívot de Valencia Basket sufre molestias en el aductor desde ayer EFE Valencia Jueves, 10 octubre 2019, 11:35

El ala-pívot francés del Valencia Basket, Louis Labeyrie, será baja este viernes en el encuentro de la Euroliga en la cancha del Olympiacos por problemas musculares y es duda para el encuentro del domingo en la ACB ante el Barcelona.

El entrenador del equipo valenciano, Jaume Ponsarnau, explicó que el miércoles sufrió un problema en el aductor que «en principio no es grave» y que según los resultados de la resonancia a la que ha sido sometido no descartan que viaje a Grecia aunque no vaya a jugar «aunque sólo sea para que trabaje, esté en la dinámica y el domingo esté disponible».

Con la baja de Labeyrie, Ponsarnau dispondrá de trece jugadores para afrontar el choque en la cancha de Olympiacos por lo que tendrá que hacer un descarte técnico antes del choque.