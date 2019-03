Jorge Garbajosa, presidente de la FEB: «No voy a permitir que la honestidad del trabajo arbitral se ponga en duda» Jorge Garbajosa, en una comparecencia durante la reciente Copa de la Reina disputada en Vitoria. / LP El dirigente descarta que la Copa de la Reina vaya a disputarse a corto plazo en la Fonteta: «No queremos correr maratones al esprint» JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Jueves, 7 marzo 2019, 00:45

Tras el brillo de la Copa de la Reina de Vitoria, que reeditó el dominio del Perfumerías Avenida en España, el Valencia Basket buscará el sábado el asalto a la cuarta plaza de la Liga Dia, lo que le daría la ventaja de campo en los cuartos de final del playoff por el título. Con el proyecto taronja creciendo, ya que el equipo tuteó al Girona en el torneo del KO hasta los últimos segundos de la eliminatoria, es buen momento para testar las sensaciones al respecto del presidente de la Federación Española. Jorge Garbajosa habla del proyecto del femenino taronja, pero también defiende la honestidad del colectivo arbitral cuando aún colea la polémica en el desenlace de la reciente final de la Copa del Reyentre el Barcelona y el Real Madrid.

-¿Qué balance hace de la Copa de la Reina de Vitoria con el regreso del formato a ocho?

-Fue una excelente Copa de la Reina, tanto en lo deportivo y como en lo organizativo. Quiero dar las gracias una vez más a las instituciones vascas, alavesas y vitorianas y la Federación Vasca por el trabajo que realizaron junto a la FEB. Creo que pusimos por fin a la Copa de la Reina de baloncesto femenino donde se merece y sólo nos queda seguir creciendo.

-Sigue el rodillo del Perfumerías Avenida en el baloncesto femenino español...

-Es un grandísimo equipo, eso todos lo sabemos. Una final resuelta en ocho puntos habla de un partido muy igualado con dos contrincantes de un gran nivel.

-¿El crecimiento de proyectos como el de Gernika o el Valencia Basket es una esperanza para no caer en el bipartidismo de Salamanca y Girona?

-Por supuesto y de más equipos que también están subiendo el nivel de sus proyectos. El baloncesto femenino en España va para arriba y esto es un trabajo de grupo. Tenemos que estar todos coordinados y creo que la Federación demuestra que da cada año un punto más en creatividad y recursos no sólo en la Copa sino en la Liga Dia

-¿Veremos una Copa de la Reina en la Fonteta ahora que ha regresado el basket femenino de Primera a Valencia?

-La Fonteta es una instalación de baloncesto histórica, con gran capacidad para albergar eventos de primer nivel, y que demostró en la fase de ascenso de la Liga Femenina 2 su potencial en cuanto a organización. ¿Por qué no en un futuro?

-Noto en la respuesta que el gran aforo de la Fonteta puede ir en su contra para ser sede de la Copa de la Reina a corto plazo.

-Lo que no queremos es correr maratones al esprint, hay que dar los pasos justos, seriamente y bien. Eso nos llevará quizá no a corto plazo pero sí a medio a alcanzar cotas más grandes.

-¿Cómo ve el progreso del Valencia Basket en su debut en la Liga Dia? En los cuartos de la Copa de la Reina contra el Girona parecía cualquier cosa menos un principiante al uso.

-No, no lo parecía. Fue un partido muy igualado, contra el subcampeón de la competición y un equipo muy asentado en la elite y en Europa como es el Girona. Conocemos al Valencia Basket y no sólo al señor Juan Roig sino a José Puentes, Esteban Gallego, Paco Raga, Vicente Solá o Esteban Albert. Sabemos que son gente ambiciosa y que ha encontrado una línea muy seria y de marcado crecimiento, tanto para el proyecto del baloncesto masculino como para el femenino.

-En la Fonteta ha molestado lo ocurrido con Alberto Abalde, no por la lesión en sí sino porque se haya producido en un encuentro de la intrascendencia del de España contra Turquía.

-Entiendo que los equipos quieran tener a todos sus jugadores disponibles y el Valencia Basket sabe, como el resto de clubes, que tenemos coordinación con ellos y que nunca vamos a poner en riesgo la lesión de un jugador. Nunca vamos a forzar a un jugador, nunca lo haríamos y menos yo que soy del gremio. Por desgracia, los problemas físicos forman parte del juego.

-El baloncesto español sigue abonado a las polémicas. La última es por lo ocurrido en la final de la Copa del Rey.

-Yo lo único que defiendo, y lo haré siempre, es la labor arbitral. Para mí es un trabajo dificilísimo y así lo hemos reconocido en la Copa de la Reina con las tres colegiadas que arbitraron la final. El baloncesto es un deporte de aciertos y errores. Fallamos los jugadores, los entrenadores, los directivos y los árbitros. Lo que no se puede hacer es demonizar a un árbitro por un error puntual y más cuando han sido honestos y humildes para reconocerlo. Los campeonatos no se pierden por errores arbitrales, cada uno tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Lo que marca los valores del deporte es asumir con normalidad la victoria y la derrota.

-¿La gravedad de lo ocurrido en esa final entre el Real Madrid y el Barcelona fue el mal uso del Instant Replay?

-Lo estamos viendo también en el fútbol con el VAR. No es la panacea ni garantiza el cien por cien de efectividad en los arbitrajes de partidos. El fallo humano siempre va a existir en la persona que visiona la jugada o en el que la graba para que se visione. El error humano es parte de la vida. No voy a permitir que nadie ponga en duda la honestidad del trabajo arbitral.

-¿Teme que el caldo de cultivo generado ponga en peligro los acuerdos de ascensos y descensos de la ACB ante una posible reducción de equipos en la Liga?

-No porque ese es un trabajo donde nos hemos implicado todos, incluyendo los clubes de la ACB, y eso no es parte del debate. Es muy bueno para la competición que haya ascensos y descensos cada temporada. Al final la ACB tendrá que buscar la fórmula para que encajen todos los intereses de sus clubes pero el que no vea que 18 equipos y que dos ascensos y descensos es bueno para el baloncesto español es que no quiere verlo.