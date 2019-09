Jordan Loyd: «Me encanta la cultura y el estilo de juego, creo que estaré muy bien aquí» Jordan Loyd, durante su presentación. / JUANJO MONZÓ «Mi intención es traer un poco de todo al equipo», destaca el escolta del Valencia Basket, ansioso por empezar a competir vestido con la camiseta taronja JORGE PEIRÓ VALENCIA. Jueves, 19 septiembre 2019, 01:00

Un campeón de la NBA se ha enfundado la elástica del Valencia Basket. Es la primera vez en la historia que ocurre. Lo ha hecho en la que va a ser una temporada exigente, con el reto de volver un año más a clasificarse para la Euroliga y con la siempre competitiva Liga ACB por delante. El talento puro y la mentalidad ganadora de Jordan Loyd (Atlanta, 27 de julio de 1993) serán sus bazas para colocar la guinda al ambicioso proyecto de Jaume Ponsarnau. El escolta estadounidense busca hacer disfrutar al público de la Fonteta cada noche con su juego y divertirse con el baloncesto que practique en la capital del Turia.

-Viene de jugar en la mejor liga del mundo, la NBA, y de conquistarla con los Toronto Raptors ¿Por qué tomó la decisión de cambiar Estados Unidos por España, y más concretamente, por el Valencia Basket?

-Yo siempre quiero avanzar, pensé que viniendo a un sitio como Valencia podría demostrar mi talento. Se trata de un gran desafío, con la Euroliga y la liga española. Siempre me gustan los grandes desafíos en grandes ligas como esta, vengo a la segunda mejor del mundo.

-¿Cuáles están siendo sus sensaciones durante los primeros días con sus nuevos compañeros y en las nuevas instalaciones?

-Todo está yendo muy bien por ahora, mis compañeros son geniales, desde los doctores hasta todo el staff, todos me están tratando muy bien. Todos están siendo increíbles conmigo y están haciendo que mi llegada sea mucho más cómoda y sencilla para mí. Me encanta la cultura y el estilo de juego, creo que estaré muy bien aquí.

-Con la manera que tiene de entender el baloncesto,¿qué cree que puede aportar a la plantilla?

-Por supuesto, puedo aportar mucho en ataque, tanto anotando como facilitando canastas a mis compañeros, pero también quiero aportar en defensa. Quiero traer intensidad en defensa, quiero defender a los mejores jugadores de los equipos rivales, quiero ser un buen compañero, traer mi mentalidad ganadora y convencer a todos de que podemos ganar partidos. Mi intención es traer un poco de todo al equipo.

-El Valencia Basket tiene por delante una larga y exigente temporada cargada de partidos, la campaña más larga de su historia, con la Euroliga y la Liga ACB por delante.¿Cómo se encara una temporada tan larga?

-Hay que cuidar nuestro cuerpo, tenemos una plantilla larga, así que todos los compañeros deben estar listos para jugar en cualquier momento. Habrá muchos partidos, estaremos cansados y por eso cuando las cosas no vayan bien debemos confiar en los otros compañeros. Estoy ansioso por empezar este reto.

-Hay aficionados que opinan que la NBA es una liga mucho más técnica, en la que un solo jugador puede decidir un partido si empieza a anotar muchos puntos. ¿Cree que esto puede ocurrir en el baloncesto europeo a día de hoy?

-Siempre quieres tener en tu equipo a alguien que pueda crear el espacio para sacar sus tiros, pero la realidad es que el baloncesto no es cosa de un solo jugador. Vas a necesitar siempre al resto del equipo, aunque enchufes muchos tiros seguidos siempre vas a necesitar a tus compañeros. Creo que puedo traer una mentalidad ganadora pero siempre pensando en mis compañeros en la pista.

-¿Diría que un jugador tan talentoso como Jordan Loyd podría ganar un partido él solo?

-No, no, no (se ríe), jamás diría que puedo ganar un partido yo solo por mi cuenta. Quiero hacer cosas para ayudar al equipo, pero nunca por mi cuenta.

-¿En qué jugadores se fijó cuando crecía y empezaba a jugar a baloncesto?

-Cuando empecé a jugar, Kobe Bryant, de Los Ángeles Lakers, se convirtió en mi jugador favorito. Ahora que he crecido algo más intento aprender del juego de Damian Lillard (jugador de los Portland Trail Blazers), trato de coger aspectos de su juego para así poder mejorar el mío. Es uno de mis bases favoritos de la NBA.

-¿Se marca algún objetivo en particular para su primera temporada en el Valencia Basket?

-Quiero llegar a los playoffs y tratar de ganar un título. Es siempre un objetivo que tiene uno. Tampoco me obsesiono con esto, quiero ganar el máximo número de partidos posibles y pasármelo bien cuando salga cada noche a la pista a jugar.