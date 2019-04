Jaume Ponsarnau, técnico del Valencia Basket: «Realmente nosotros podemos ser mejores» Jaume Ponsarnau da indicaciones durante el partido de ayer. / EFE/Juan Carlos Cárdenas «De lo que más me lamento es de las pérdidas. Eso supone darle demasiada ventaja a ellos», admite el entrenador catalán T. C. BERLÍN. Sábado, 13 abril 2019, 00:55

Jaume Ponsarnau detectó rápidamente la clave del partido. «En transición defensiva, a diferencia de otros días, hemos cometido dos errores. También es cierto que ha aumentado el porcentaje de posibilidades de cometerlos porque no hemos cogido tantos rebotes de ataque como en el primer partido. En el defensivo hemos estado un poco mejor. Pero 14 rebotes son muchos. De lo que más me lamento es de las pérdidas. Es darle demasiada ventaja a ellos. Algunas han sido por malas decisiones. Preferimos hacer un tiro aunque no sea de alto porcentaje que un pase difícil, porque hay muchas posibilidades de perderlo y que te hagan contraataque», admitió el entrenador del Valencia Basket, quien analizó la oportunidad que tuvo Matt Thomas al final.

«A lo mejor no ha tomado mejor decisión. Lo que está claro es que pretendíamos liberarle para el tiro y no lo hemos conseguirlo. Estas situaciones especiales las defienden bien. Tenemos que dar más opciones y líneas de pase porque, si no, te colapsan demasiado la línea de tres. Ellos han hecho una muy buena defensa sobre la línea de tres puntos y no hemos acertado en el pase. En dos segundos es muy difícil sacar un tiro, pero tenemos que encontrar mejores situaciones para tener mejores oportunidades», añadió Ponsarnau.

Sobre el juego interior, el técnico del Valencia Basket se mostró satisfecho: «Hemos tenido una alta producción de juego con el balón en el poste bajo. Hemos sacado muy buenos tiros. Bastantes de los triples de Van Rossom han llegado a partir de la atención que ellos tienen. Vamos a tener que encontrar algún equilibrio un poquito mejor, pero no estoy descontento con esto».

El técnico taronja se centra ahora en reponer fuerzas. «El trabajo más importante que tenemos que hacer es descansar bien. No es la mejor de las situaciones, pero hay que descansar bien y meditar bien. Y las decisiones que tomemos deben ser muy claras y que el equipo las pueda asumir. Hay que insistir en hacer algunas cosas», comentó un Ponsarnau optimista: «Tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Nosotros realmente podemos ser mejores. El Alba vive mucho de sus sensaciones. Nuestro compromiso es darlo todo y eso haremos el lunes. Necesitamos más que nunca que nos ayuden. Estamos preparados y sabíamos que esto podía irse al tercer encuentro», concluyó el catalán.