Jaume Ponsarnau : «Le metimos 94 puntos al Barça, no es un tema táctico sino mental» Jaume Ponsarnau da instrucciones durante el partido. / jesús signes El entrenador del Valencia Basket insta a la plantilla a levantarse en el peor momento como el pasado curso: «Tenemos mimbres para reaccionar» J. C. VILLENA VALENCIA. Lunes, 21 octubre 2019, 00:20

«Han visto sangre». Así de contundente fue el resumen del técnico taronja a la hora de definir la clave de la victoria del Unicaja frente a un equipo en construcción: «Este es el reto, el año pasado empezamos sin Euroliga pero no mucho mejor. La diferencia es que en la Eurocup podías ganar partidos jugando mal». Ponsarnau, cuando fue preguntado por el temor a su cargo en caso de que no lleguen las victorias, recordó el pasado más reciente: «He participado en ganar una Eurocup para jugar la Euroliga y he participado para superar un mal momento. Hay muchos que seguimos del año pasado e identifico que tenemos mimbres para saber cómo tenemos que reaccionar, como hicimos el año pasado. Hay referentes que ya no tenemos pero tendremos que construirlos». El de Tàrrega defendió la composición de la actual plantilla ahora que llegan las dudas por la acumulación de derrotas: «Los movimientos del verano los hicimos para mejorar la presencia física del equipo dentro de nuestras posibilidades y creemos que lo hemos hecho. Nuestro potencial físico no está al nivel del Unicaja pero apostamos por otras cosas. Necesitamos encontrar confianza para que el castillo se construya. Tenemos que ser un equipo de catorce, perseverar en ello voy a seguir intentando encontrar jugadores. Le metimos hace siete días 94 puntos al Barça, no es un tema táctico sino mental».