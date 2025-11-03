El inicio de curso más completo de la historia del Valencia Basket

Cuanto más se abra el foco, más completo es el análisis. El pasado 27 de marzo, entre el primer y el segundo partido de la ... semifinal de la Eurocup contra el Hapoel Tel Aviv, el Valencia Basket anunció la campaña de abonos para la 'traslladà' desde la Fonteta al Roig Arena. La falta de información, esa fue la queja común, que explicara el incremento de precios (en algunos casos muy alto) en los abonos con el cambio de instalación generó un caldo de cultivo de cabreo que en ese mes de marzo, con la eliminación de la Eurocup o lo que es lo mismo la incertidumbre de no saber si se iba a jugar la Euroliga, elevó el umbral de nervios al máximo con un recinto ultimando su construcción, con 15.500 butacas que llenar y 7.500 abonados con un cabreo general. Siete meses después de aquel clima, a los seis primeros partidos masculinos con público del Roig Arena han acudido 75.567 espectadores, lo que da una espectacular media de 12.594 por encuentro (una Fonteta y media de media para ajustar el impacto de la cifra) y, además, en lo deportivo el equipo de Pedro Martínez ha firmado el inicio más completo de la historia del club.

Mirando sólo los resultados, nada podrá superar el 28-0 con el que arrancó el proyecto de Pedro Martínez la temporada 2015-2016, pero analizando de forma justa todos los elementos en la balanza... las 12 victorias en los primeros 15 partidos del presente inicio de curso permiten ponerle el sello de mejor primer mes, podría decirse de largo, de la historia de la entidad. Hay un dato que lo resume todo. El 5-0 actual en la ACB, que coloca a los taronja como líderes de la Liga Endesa, sólo se había producido en tres ocasiones en la historia de la entidad valenciana. En ninguno de esos tres precedentes se combinó con la Euroliga sino con la segunda competición continental (en 2000 y 2001 con la Copa Saporta y en 2015 con la Eurocup). Ahora, además, el inicio viene con el título de la Supercopa como gran premio. El primero del equipo masculino desde 2019 y el primero nacional masculino desde 2017. Por poner en contexto

Los resultados de este primer mes de competición ofrecen algunos datos relevantes. En competiciones nacionales, el balance de los taronja es de 7-0 (contando los partidos de la Supercopa y de la Liga Endesa) y en el Roig Arena, en los partidos con público en las gradas es un 6-0. El único que perdió el Valencia Basket fue el que le enfrentó al Hapoel Tel Aviv, donde un informe de la Policía Nacional y el CNI obligó (mejor explicar las cosas claras) a la entidad a cerrar las gradas. Los 11.000 abonados, y los aficionados que han comprado entradas, aún no han visto perder en directo a su equipo.

Todas las estadísticas avalan el estilo de juego que propone Pedro Martínez como clave. Y ahí también aparece un ingrediente para considerar este inicio como el más completo de la historia puesto que una plantilla con muchos cambios (Sako, Taylor, Moore, Thompson, Sima, Nogués, Iroegbu y ahora Braxton Key) no sólo no ha mermado la producción que ya encandiló al aficionado la pasada temporada sino que, además se han sumado nuevos registros que hacen, sobre todo en la faceta ofensiva, que el Valencia Basket sea uno de los equipos más complicados de frenar en Europa.

En los cinco partidos del arranque de la Liga Endesa, los valencianos son los que más valorados por partido (125,2), los que más anotan (101,4), los que más asistencias dan (23,2), los que más triples anotan (13,4) y los que lanzan de tres con mejor porcentaje (41,36%). Esas dos estadísticas, las de los triples, cruzadas suponen una locura. Además, este curso se han ampliado las amenazas ofensivas con la llegada de jugadores verticales como Moore, Taylor o Thompson. El Valencia Basket es segundo en porcentaje de tiros de dos (60%), el que más tiros libres lanza (22,8), el que más mates realiza (4,2) y el quinto que más faltas recibe (24,2). Es decir, una amenaza total en ataque que hace que en 3 de los 5 puntos haya anotado 100 o más puntos con los 113 de Lugo como tope, la que fue la quinta mayor anotación de la historia de la entidad taronja en un partido fuera de casa en la ACB. Además, son el segundo equipo que más rebotes captura (40,6) y el tercero en rebote ofensivo (13,4).

En la Euroliga, la quinta plaza actual con un balance de 5-3 también se defiende con las estadísticas aunque, como es lógico, tienen un menor impacto por la mayor calidad media de los rivales. El Valencia Basket también es en Europa el más valorado (103), el que más puntos mete (92,4), el que más triples anota (12,1) y el que más canastas de campo mete, de nuevo la importancia este curso de los tiros de dos, con 32,6 de media. En asistencias los taronja son terceros con 19,9 y el gran lunar están siendo las pérdidas, donde son el quinto equipo que más balones se deja por el camino con 14,1 de media.

Una última conclusión nos lleva a la plantilla. Todos aportan. En el arranque de la ACB, sólo hay dos jugadores por encima de los 20 minutos de media (Pradilla y Taylor) y en la Euroliga cinco (estos dos jugadores junto a Moore, Costello y Thompson). Como curiosidad, porque puede que nadie tenga esa percepción si no busca el dato, el jugador que más minutos acumula en pista sumando los 13 partidos de Euroliga y Liga Endesa es Jaime Pradilla, que suma 289 minutos, por los 272 de Moore o los 250 de Costello.