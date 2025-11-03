Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Josep Puerto y Juan Roig levantan el trofeo de la Supercopa en el Roig Arena y se lo ofrecen a la afición taronja. miguel ángel polo

El inicio de curso más completo de la historia del Valencia Basket

El equipo taronja nunca había combinado un inicio impoluto en la ACB, con 5-0 de balance y el título de la Supercopa lo que eleva a 7 de 7 en competiciones nacionales, combinado con la Euroliga. Tanto en esta competición como en la Liga Endesa, los de Pedro Martínez son los más valorados, los que más puntos anotan y los que más triples encestan

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:56

Cuanto más se abra el foco, más completo es el análisis. El pasado 27 de marzo, entre el primer y el segundo partido de la ... semifinal de la Eurocup contra el Hapoel Tel Aviv, el Valencia Basket anunció la campaña de abonos para la 'traslladà' desde la Fonteta al Roig Arena. La falta de información, esa fue la queja común, que explicara el incremento de precios (en algunos casos muy alto) en los abonos con el cambio de instalación generó un caldo de cultivo de cabreo que en ese mes de marzo, con la eliminación de la Eurocup o lo que es lo mismo la incertidumbre de no saber si se iba a jugar la Euroliga, elevó el umbral de nervios al máximo con un recinto ultimando su construcción, con 15.500 butacas que llenar y 7.500 abonados con un cabreo general. Siete meses después de aquel clima, a los seis primeros partidos masculinos con público del Roig Arena han acudido 75.567 espectadores, lo que da una espectacular media de 12.594 por encuentro (una Fonteta y media de media para ajustar el impacto de la cifra) y, además, en lo deportivo el equipo de Pedro Martínez ha firmado el inicio más completo de la historia del club.

