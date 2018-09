La incógnita de Rafa Martínez Will Thomas y Rafa Martínez en el acto de renovación. / jesús signes El capitán del Valencia Basket reconoce tras renovar que su vuelta no tiene fecha y Will Thomas asegura que deseaba seguir ÓSCAR CLAVER VALENCIA. Sábado, 8 septiembre 2018, 00:42

La temporada se acerca para un Valencia Basket que quiere reencontrarse con su mejor versión. Para ello, en la entidad taronja han apostado por la continuidad de jugadores clave estas últimas campañas. Precisamente dos de ellos, ambos campeones de liga con el club, fueron los protagonistas en la jornada de ayer. Tanto Rafa Martínez como Will Thomas comparecieron para presentar oficialmente sus renovaciones con el club por una temporada más. De esta manera, el capitán afrontará su undécima temporada en el club, mientras que para el ala-pívot será su tercer año.

Como señaló el presidente de la entidad, Vicente Solá, durante la presentación, Rafa Martínez se ha convertido ya en una «referencia absoluta» de los valores que proclama el Valencia Basket. Muestra de ello son los numerosos récords que acumula en sus manos, como el de ser el segundo jugador con más partidos como taronja, así como el máximo anotador de la historia del club. «No me puedo quedar con un momento clave, tengo muchos recuerdos y han pasado solo cosas positivas. He podido vivir una época muy buena», señaló el escolta en referencia a su década en Valencia.

No obstante, actualmente el capitán afronta una de sus etapas más complicadas debido a la lesión de rodilla que sufre. Al respecto, reconoció que todavía no hay una fecha establecida para su regreso a la pista. «No hay fecha concreta. En principio tengo pensado entrenar con el equipo en noviembre. La recuperación está yendo bien y tengo ganas ya», comentó. Precisamente en esto último se centra por ahora el capitán taronja. «El reto ahora está en recuperarme y volver lo antes posible. Aunque tenga alguna cana, me siento joven», ironizó.

Visiblemente emocionado, Rafa Martínez también tuvo palabras de agradecimiento al club por confiar en él en un momento tan delicado, así como para el técnico Jaume Ponsanrau. «Lo que estamos viendo nos gusta a todos. Ha cambiado la filosofía de juego y estamos muy ilusionados», comentó el jugador.

Por su parte, la renovación del otro protagonista, Will Thomas, ha sido uno de los culebrones del verano en la entidad valenciana. «No ha sido fácil, pero las dos partes hemos hecho un gran esfuerzo», reconoció el propio Vicente Solá. En esta misma línea, el jugador de Baltimore aseguró que su intención pasaba por seguir formando parte del Valencia Basket. «Quería jugar aquí, simplemente ha sido un verano muy largo. Ahora lo importante es que estoy aquí», destacó.

El ala-pívot también hizo hincapié en las palabras que mantuvo con Ponsarnau hace algunas semanas. «Hablamos en verano, y me dijo que iba a tener un rol diferente de las dos anteriores temporadas. Después de hablar con él estoy muy contento», concluyó.

Precisamente, Will Thomas estrena esta tarde su renovación en el partido amistoso que la entidad de la Fonteta disputa frente a Movistar Estudiantes en la localidad balear de Inca. El encuentro, el segundo de pretemporada para los de Jaume Ponsarnau tras el triunfo ante UCAM Murcia, está previsto para las 20:30 horas. La única baja para este compromiso es la del capitán taronja Rafa Martínez.