El horario chino y el cariño hacia Ferrer

Tras el batacazo, el Valencia Basket está obligado a ganar mañana en Málaga para igualar la serie. Si la hemeroteca no dice lo contrario, en ocasiones es caprichosa, será la primera vez que juegue un partido de la ACB a las 16.30 horas con lo que, teniendo en cuenta la previsión de 30 grados en el primer domingo de junio, puede restar público al Carpena. Ni a los jugadores ni a los cuerpos técnicos les gusta la hora del envite y Ponsarnau tiró anoche de ironía cuando fue preguntado al respecto: «No sé si el partido lo emiten en China pero es un horario extraño, eso sí nos gusta que nuestros partidos los hagan por Movistar».

El catalán aceptó sin matices el merecimiento del Unicaja para poner el 0-1 «porque han jugado con nuestra mentalidad y siempre han encontrado un tiro cuando nos hemos acercado», puso el dedo en la llaga de los errores «ya que hemos hecho cosas mal, nos dejamos desbordar muchas veces en penetraciones y nos castigaron las ayudas largas con tiros de tres. Limitaron nuestro juego táctico, eso nos condicionó y en el poste bajo tampoco encontramos ventajas» pero lanzó un aviso: «Tenemos que aprender de este partido y harmos todo lo posible para volver a la Fonteta el martes. No vamos a defraudar».

En el bando malagueño, Luis Casimiro demostró que es 'zorro viejo'. El manchego huyó de cualquier tipo de euforias: «Lo que hemos ganado son dos opciones, ahora tenemos una bola extra para completar un playoff. No hay que jugar con la presión de que hay que cerrarlo en casa. Tenemos que ganar uno más y sabemos de la dificultad que es ganarle dos partidos seguidos al Valencia Basket. No vamos a caer en la confianza y tenemos que estar preparados por si tenemos que volver a Valencia».

La derrota no le restó brillo al homenaje que la entidad de Juan Roig realizó a David Ferrer. Tan grande fue la ovación, con el público puesto en pie durante más de un minuto, que el de Xàbia reconoció su emoción en el micrófono de Intereconomía Valencia: «Me he quedado alucinado. Me esperaba un recibimiento cariñoso pero ver a la Fonteta llena y con una ovación tan larga ha sido muy emocionante. La noche de mi retirada fue normal que ocurriera pero de verdad que va a ser un recuerdo para toda la vida».