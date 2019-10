Es hora de despertar Van Rossom lanza el balón al aire en presencia de Marinkovic y Doornekamp. / juan j. monzó El Valencia Basket busca ante el Efes estrenarse en la Euroliga JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Viernes, 18 octubre 2019, 01:35

El diabólico calendario de la Euroliga no espera a nadie. Al Valencia Basket, tampoco. Comenzar con un 0-2 podía entrar en las quinielas por el nivel de los rivales pero el nefasto partido de la pasada semana en El Pireo encendió la primera alarma. Se puede perder... pero compitiendo. En la previa, Brock Motum reconoció que su equipo ha respetado demasiado a los rivales y jugar con ese 'miedo' se paga caro en la Euroliga. Lo ha demostrado, en positivo, el conjunto taronja frente al Barcelona. Un rival de primer nivel en la Copa de Europa pero que, bajo las siglas de la Supercopa y la Liga Endesa, no ha sido un rival inalcanzable en la pista para los de Ponsarnau. Quitarse los complejos cuando suene el 'Devotion' en la Fonteta será una de las claves en el arranque del encuentro, como apuntó el técnico al recordar los dos primeros partidos del torneo: «Han sido claramente superiores, nos han apabullado y por momentos nos hemos desvanecido. Esperamos haber aprendido. La mejor respuesta está en el trabajo y en la concentración, el talento y la energía de cada uno. Creo mucho en nuestro talento pero también en el corazón. Contra el Barça dimos la respuesta que queríamos. Lo que esperamos es haber aprendido no sólo para que sea un revulsivo sino para ser un equipo que pueda competir con cualquiera».

El despertar del Valencia Basket no será sencillo. El Anadolu Efes de Ataman fue la revelación de la pasada Euroliga, donde terminó subcampeón perdiendo en la final de Vitoria frente al CSKA, y ha mantenido el bloque con lo que es un equipo que juega de memoria. La baja de Motum, que recaló en su rival de hoy con lo que el australiano ha tenido incidencia en el scouting, fue suplida por Singleton, mientras que Alec Peters, proveniente del CSKA, ha suplido la baja de larga duración de Moerman.

El gran peligro del conjunto otomano, que no sabe lo que es ganar en la Fonteta en sus tres visitas, reside en la pareja exterior formada por Larkin y Micic. Las dos estrellas del Efes fueron la clave del acceso a la pasada Final Four y dieron el primer aviso la pasada jornada frente al Alba, en la victoria en la prórroga de los turcos por 106-105. La defensa taronja, Ponsarnau mandó ayer un 'recado' a Colom al confesar que no jugó los últimos minutos en el Palau porque en el trabajo atrás tenía que «avanzar», será fundamental para tumbar a un equipo que anota con facilidad.

Pleiss regresa a la Fonteta mientras que Beaubois y Simon son dudas en el conjunto de Ataman

La gran duda en el Valencia Basket, Sastre es baja para hoy y el domingo ante el Unicaja, será conocer si Labeyrie, que ya tiene el alta tras superar sus problemas musculares, entra en el róster. Loyd, que comenzó la semana con molestias en la rodilla, entrenó ayer con normalidad. En el Efes, donde Pleiss regresa a la Fonteta, Beaubois y Simon son duda.