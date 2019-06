Contra la historia y el Carpena Sastre lanza tras superar a Milosavljevic / acbphoto/ j. m. casares El Valencia Basket nunca ha levantado una eliminatoria de playoff tras un 0-1 | Los ajustes con respecto al primer partido, donde Abalde se postula como una baza a explotar, serán clave para empatar la serie ante el Unicaja JUAN CARLOS VILLENA Domingo, 2 junio 2019, 00:38

málaga. Ganar o terminar la temporada. Ese es el órdago que tiene hoy el Valencia Basket en Málaga tras perder el viernes el primer partido de la serie de cuartos de final frente al Unicaja en la Fonteta (78-85). No hay que poner tiritas, en caso de una nueva derrota sería un epílogo amargo a la temporada, la ambición en el playoff era máxima con los protagonistas hablando sin complejos del sueño del doblete, pero si ocurre el árbol no deberá impedir ver el bosque, en forma de billete para la Euroliga y bandera de campeón de la Eurocup colgada en el techo de la Fonteta. Su rival de hoy se cambiaría con gusto de lugar en la mesa. Conviene no perder la perspectiva.

Si algo ha demostrado el conjunto taronja esta temporada, a eso se agarró ayer el vestuario tras levantarse del guantazo del viernes durante el viaje de camino a Málaga, es que se revuelve ante la adversidad. Cuando todo el mundo daba por amortizado a Ponsarnau, tras la humillación de Tenerife, una victoria de raza en Belgrado ante el Partizan fue el comienzo de la remontada. El Carpena debe ser el nuevo Pionir para los valencianos.

El reto que tiene hoy enfrente la entidad de Juan Roig es histórico. De esas batallas que requieren un paso al frente. El Valencia Basket nunca ha remontado una eliminatoria de playoff que comenzara 0-1. Le ha ocurrido en cuatro ocasiones y en tres de ellas con el actual formato de los cuartos de final. Dos terminaron por la vía rápida (0-2) frente, curiosamente, al Unicaja en 2010 con Spahija en el banquillo y un año después, en 2011, con Pesic y ante el Bilbao. En 1993 logró que el cruce volviera a la Fonteta. Fue ante el Natwest Zaragoza aunque en el histórico ante el Tecnyconta no aparece en la hemeroteca de la ACB puesto que el actual equipo de la capital maña es una refundación y no heredó el palmarés de histórico CAI. El triunfo en el Príncipe Felipe hace 16 años, por 73-84 con 28 puntos de Eric Johnson (5 de 10 en triples), y el dominio en la pintura de Branson (20 puntos y 6 rebotes) y Micheaux (16 puntos y 10 rebotes) fue clave para forzar el tercer partido. Una buena motivación para Dubljevic y Will Thomas puesto que sobre sus hombros pasan buena parte de las opciones de los valencianos.

Los de Ponsarnau tratarán de vengar a Spahija, que cayó por 0-2 ante los andaluces en 2010 Los taronja sólo han remontado un cruce en el que comenzaran perdiendo, en la final de 2017

Recuperarse de una derrota en el primer partido en casa en una eliminatoria al mejor de tres no sólo le ha resultado complicado al Valencia Basket. De las 18 veces en las que un equipo ha comenzado una serie ganando el primer encuentro fuera de casa, en 11 de ellas ha avanzado a la siguiente ronda el equipo que había conseguido robar el factor cancha. Con el 0-1 inicial, se ha producido ocho veces un 0-2 (44,4%), sólo tres veces un 1-2 (16,6%) y en siete ocasiones (38,9%) un 2-1. El segundo partido está totalmente abierto, con ocho oportunidades decidiendo la eliminatoria y diez enviando la serie a un tercer encuentro. Eso sí, con un 1-1 sólo tres veces el equipo visitante ha logrado dar un segundo golpe a domicilio. Lo consiguieron el Valencia Basket en 2015 ante el Bilbao Basket (en una serie de tensión máxima en los banquillos entre Carles Duran y Sito Alonso), el TDK Manresa en 1995 y el Joventut Massana, en 1984.

La gestión del cansancio será capital. El partido arrancará tan sólo 43 horas después de que finalizara el primer episodio de la serie, con los dos equipos viajando. El horario, impropio de la ACB, puede jugar a favor de los visitantes puesto que en el primer domingo de junio la previsión es de 30 grados en Málaga a esa hora, con un Carpena muy cerca de la playa de Guadalmar.

El factor sorpresa

En toda eliminatoria que se precie, los ajustes con respecto al primer partido serán fundamentales para decidir el ganador del partido. A buen seguro que Luis Casimiro no habrá preparado un encuentro que gire sobre Milosavljevic, que se merendó el primer envite con una actuación de otra época (28 puntos y 30 de valoración). En el bando taronja, Alberto Abalde está inédito en el playoff con lo que seguró que tendrá un hueco en la rotación. La duda será conocer, en caso de que el gallego tenga importancia en el Carpena, a quien le quita los minutos en pista en una rotación que Ponsarnau limitó el viernes a diez hombres más una pequeña aportación de Rafa Martínez. El juego de piezas será clave para volver a Valencia con el 1-1 en el zurrón.

La calificación de clásico de la Liga ACB tendrá hoy más sentido que nunca puesto que será el partido número 77 entre ambos equipos, con lo que para los taronja ya será su partido más repetido superando los 76 precedentes contra el Real Madrid. El histórico en el Carpena aún es favorable para el Unicaja (21-16) pero los hombres de Ponsarnau se aferran a la buena dinámica en los últimos años, donde la entidad de Juan Roig ha adelantado en la pista a la cajista como alternativa al dominio futbolero en la Liga Endesa. De los últimos once partidos en la Costa del Sol tan sólo cinco han terminado con triunfo local. El último precedente en playoff fue un rotundo 59-88, con un imperial Justin Hamilton, en el segundo partido de los cuartos de final de 2016.

Otro dato que explica la complicada empresa que arranca hoy el Valencia Basket es su balance en eliminatorias donde comenzó perdiendo en el primer partido. En los quince precedentes su balance es de 1-14. La única vez que logró remontar una derrota inicial fue en la final de la ACB de 2017 ante el Real Madrid. Sin duda, el mejor dato para motivarse y lograr la machada.