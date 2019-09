Los hermanos Colom se verán las caras mañana en la Fonteta

Fue caprichoso el calendario con un Valencia Basket- Morabanc Andorra en la jornada inaugural de competición. Los hermanos Colom se verán las caras en la Fonteta, en el debut de Quino como nuevo jugador taronja. El base no dudó en afirmar que se trata de un partido especial, no solo por ser su primera vez en pisar la Fonteta, sino también por verse las caras con un Guillem Colom que, pese a no ser un habitual en el quinteto inicial de Ibon Navarro en el pasado curso, es uno de los tres jugadores que portará el brazalete de capitán durante la próxima campaña. El hermano del internacional ya se enfrentó al jugador taronja en Eurocup, en un encuentro que concluyó con victoria del Unics Kazan y con un gran Quino Colom en la organización del conjunto ruso. Mañana se volverán a ver las caras en la pista de Valencia Basket y con el mayor de los Colom vistiendo la camiseta taronja. El internacional aprovechó su presentación para comentar sus expectativas de cara al enfrentamiento: «Jugar contra ellos siempre es especial porque es el equipo de mi hermano. Ya me enfrenté con él en Eurocup, pero intentaré calmar los ánimos y hacer lo mejor para el equipo».