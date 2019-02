Hambre de gloria en Vitoria La plantilla del Valencia Basket ha viajado con la convicción de poder dar la campanada. / irene marsilla El Valencia Basket disputa sin miedo la primera Copa de la Reina de su historia JUAN CARLOS VILLENA Jueves, 28 febrero 2019, 00:43

valencia. Siete años después volverá a ondear la Senyera en una Copa de la Reina de baloncesto femenino. Sólo por esa pica clavada en el tablero, que cierra siete años de sequía tras la desaparición del Ros Casares, merecerá la pena la primera participación del Valencia Basket en el torneo. El equipo de Rubén Burgos no tendrá mucho tiempo de acumular nervios en el Hotel Lakua de Vitoria, el mismo que utiliza la ACB como cuartel general cuando la Copa del Rey se celebra en Gasteiz, puesto que abre la competición en Mendizorroza a las cinco de la tarde. Frente al líder de la Liga Dia, el intratable Spar Citylift Girona. El debut más exigente posible para un club con hambre de gloria que, ocurra lo que ocurra en tierras vascas, habrá dado un paso más al frente en su carrera sin pausa por devolver al baloncesto valenciano al esplendor que nunca debió perder.

El conjunto taronja ha preparado de forma minuciosa su plan de partido ante el Girona, que no pasa por otro escenario que impedir que el duelo se rompa antes del último cuarto. Algo que, por cierto, ya ocurrió en el último precedente entre ambos equipos. El pasado 20 de enero, en Fontajau, el marcador reflejaba un 50-51 al final del tercer cuarto. En esos últimos diez minutos la mayor pegada de las de Eric Suris permitió al Girona vencer por 71-61. Fue uno de los 16 triunfos que las catalanas acumulan en la Liga Dia, lo que les ha permitido llegar a la Copa de la Reina como líder de la competición y, por tanto, como favorito para el título.

El Valencia Basket se agarra a su gran momento de forma, cinco victorias consecutivas y dependiendo de sí mismo para ser cuarto de la competición y, por tanto, cabeza de serie en el playoff. Es cierto que la baja de última hora de Joy Adams, que hoy asistirá en Guyana al funeral de una de las personas más influyentes en su vida, será una piedra en el camino. En una plantilla corta tras la lesión de Marina Lizarazu, perder a la cuarta jugadora más valorada y que más puntos anota nunca puede ser una buena noticia. Con diez fichas profesionales, la prometedora Lorena Segura completará el róster.

Enfrente, la plantilla del Girona contará con una pieza más en su rotación, un alivio para una plantilla también corta si tenemos en cuenta que las catalanas están disputando la Eurocup, donde la próxima semana encararán los cuartos de final. El movimiento que ha realizado el Spar Citylift en la previa de la Copa es el mejor símbolo del minuto y resultado de ambos proyectos. La desaparición del Nápoles dejó en el paro a diez jugadoras de primer nivel, siendo un caladero para los equipos con más riñón económico. El Girona fichó a Gabby Williams, con pasaporte francés y que ha anotado 16 puntos por partido esta temporada en Italia, para suplir la sensible baja de Murphy a partir de la próxima semana. El Valencia Basket no se ha movido en el mercado antes del cierre que se producirá hoy. Algo lógico teniendo en cuenta que no lo hizo en su momento con la baja de Lizarazu. El proyecto tiene sus plazos. No depende de lo que marque el exterior o la tentación que ofrece a la directiva de la Fonteta el actual quinto puesto. Una horquilla que, en los esbozos del verano, era de las más elevadas que se contemplaban por los rectores del club.

La teoría del potencial de ambos equipos está muy clara pero el Valencia Basket no viajó ayer a Vitoria para ser una comparsa en la Copa de la Reina. Las valencianas están convencidas de que tienen opciones de repetir una machada que haría retroceder en el tiempo 21 años, puesto que tendría mucha similitud con lo que consiguió en su momento el debutante Pamesa de Miki Vukovic frente al TAU de Scariolo, que entonces era el líder de la ACB. Los valencianos dieron la campanada en cuartos... y se acabaron llevando el título. Un buen recuerdo para soñar. El Girona anuló su último entrenamiento en Mendizorroza para esconder sus armas, aunque de todos es sabido que su tremendo arsenal ofensivo, es el máximo anotador de la Liga Dia con 81,8 puntos por partido, se apoya en la munición de Hampton y Murphy, que combinan 29,7 puntos por cita. El Valencia Basket jugará hoy sin presión y con el mejor arma del mundo en el deporte... el hambre de gloria.