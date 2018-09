Un ojo de halcón para el baloncesto Ponsarnau da instrucciones durante el partido ante el Gran Canaria. / acb photo/ hugo álvarez Los técnicos de la ACB podrán pedir la revisión de una jugada en el Instant ReplayEn caso de tener razón tras el visionado los entrenadores tendrán una segunda opción para ejecutarla en cualquier momento del partido JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Jueves, 20 septiembre 2018, 00:50

Los entrenadores de la Liga Endesa tendrán su particular 'ojo de halcón' durante la presente temporada. Esa es una de las grandes novedades de la extensa ampliación del Instant Replay que la ACB confirmó ayer y que previamente ya había informado en las habituales reuniones con los técnicos y los árbitros. En esta campaña, cada entrenador podrá solicitar la revisión de una jugada por partido, siempre y cuando ésta se encuentre entre las situaciones comprobables. Si con su solicitud de Instant Replay se modifica la decisión inicial de los árbitros dispondrá de un segundo 'challenge', el máximo por partido. Si no es así, lo perderá. A tal efecto, se colocará al lado de cada banquillo una señal que será azul si el técnico todavía no ha solicitado esa opción y blanco si lo ha hecho, ha acertado y por lo tanto goza de una segunda opción de revisión durante el choque. Mientras se revisa, los jugadores deberán permanecer en la cancha y si se ha solicitado un tiempo muerto primero se realizará la revisión y después, si el técnico que lo ha pedido no lo anula tras la misma, se procederá a dar instrucciones.

Hasta la fecha las opciones de revisión estaban encorsetadas a los últimos minutos. A partir de ahora, durante todo el encuentro, los árbitro podrán revisar, o los técnicos pedir, si una falta señalada se eleva a la categoría de antideportiva (novedad que se puso en práctica en la pasada Euroliga), si una canasta entró dentro de la posesión de 24 segundos, si una falta en una zona distinta al lugar donde está el balón se cometió antes de la consecución de una canasta, si una falta señalada llegó antes del final de la posesión, si a una falta de tiro le corresponden 2 o 3 lanzamientos o la validez de la señalización de un tapón ilegal. Las revisiones exclusivas dentro de los dos últimos minutos del último cuarto o tiempo extra serán las posibles violaciones de fuera de banda, de fondo o de campo atrás, siempre y cuando se hayan sancionado . En la última jugada se podrá comprobar si una falta se produjo antes o después del final del periodo, sólo si se ha sancionado antes.

Estas modificaciones llegarán de la mano con las nuevas reglas aprobadas por la FIBA. La más llamativa, puesto que termina con una situación histórica, es eliminar la infracción por hacer rebotar el balón contra el tablero de forma intencionada. Hasta ahora se sancionaba como dobles y convierte al cristal en un elemento más en el ataque.

Los cambios también llegan al reloj de 24 segundos. La posesión se reiniciará cada vez que el juego sea detenido por una infracción cometida por el equipo que tiene la pelota. El juego se reanudará con 24 segundos si el partido se ha parado en el campo propio del atacante y con 14 si ocurrió en el campo rival. Los técnicos también tendrán una nueva arma. Cuando un equipo tenga un saque en pista trasera a dos minutos o menos del final del partido, o de la prórroga, podrá decidir si saca de pista trasera con 24 segundos (o lo que reste si es inferior) o con 14 en campo de ataque (o lo que reste si es inferior). Las técnicas al equipo que tiene el balón se sancionarán con un tiro libre pero el juego se reanudará con la posesión de ese equipo. Todos esos cambios, más un endurecimiento de las sanciones a los suplentes que entran a la pista tras una tangana, comenzarán a aplicarse en la Supercopa.