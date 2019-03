Golpe en la Fonteta a la cuarta plaza El centenar de mujeres representativas de la sociedad civil invitadas al partido posan con las jugadoras del Valencia Basket. / juan j. monzó El equipo taronja no sabe cerrar la victoria con el 64-60 y un parcial letal de 2-8 en los últimos compases deja a las de Burgos en la quinta plaza El Valencia Basket pierde con el Cadi La Seu y se aleja su sueño de ser cabeza de serie JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Domingo, 10 marzo 2019, 00:27

La Fonteta siempre es una fiesta en los partidos del Valencia Basket en su estreno en la Liga Dia. Esa, de largo, va a ser la mejor semilla que va a sembrar la entidad taronja para las próximas temporadas. Antes y después del partido puesto que otra de las enseñanzas que está dejando el estreno del equipo de Rubén Burgos es que, ganen o pierdan, sus jugadoras siempre vuelven a la pista y no niegan una foto, un autógrafo y una sonrisa. Sin duda, un ritual para tomar ejemplo en estos tiempos que corren y que tiene más valor en días amargos como el de ayer, donde se escaparon de la Fonteta buena parte de las opciones del sueño de ser cabeza de serie en el playoff en el estreno liguero del club.

Los 3.712 espectadores que presenciaron el partido vivieron un pulso entre dos de los equipos que quieren ser a medio plazo alternativa a los grandes Perfumerías Avenida y Spar Girona y el choque no defraudó puesto que se decidió en los últimos compases. Cuando todo parecía encarrilado para las taronja con el 64-60 un triple de Kraker apretó el marcador (64-63) y otro de Díaz a falta de 31 segundos heló al pabellón (64-66). Tras el tiempo muerto de Burgos, Etxarri le robó un balón a Pina pero Yurena Díaz no sentenció desde el tiro libre (64-67). Con nueve segundos por jugarse, el Cadi La Seu no forzó falta para evitar el triple y Pina anotó una canasta de dos con 3.9 por jugarse que le daba una última vida a su equipo (66-67). Todo pasaba por un robo de balón pero Vilaró controló la bola y selló el triunfo anotado un tiro libre en el último segundo (66-68).

La victoria del Cadi encarrila la cuarta plaza para las catalanas, la que da ventaja de campo en los cuartos de final del playoff con un balance de 15-7 y el average ganado, aunque todo parece encaminado a un cruce con el Valencia Basket, que sigue quinto con 14-8 a cuatro jornadas para finalizar la Liga Regular. Una de las claves del partido fue la gran defensa que planteó el equipo de Bernat Canut sobre Tirera en los tres primeros cuartos, a la que dejaron en 4 puntos. La maliense reaccionó en el último pero sus 7 puntos en ese parcial no fueron suficientes para sumar el triunfo.

El partido iba encaminado en los primeros treinta minutos a coronar a María Bettencourt como la heroína del partido, puesto que la portuguesa acumulaba 5 de 7 en triples siendo clave para que el Valencia Basket dominara al final del tercer cuarto (50-46). A la alero se le vio muy motivada con toda la atmósfera creada, puño en alto para celebrar el primero de esos cinco puñales desde más allá del arco. Bettencourt fue una de las miles de mujeres que tiñeron de morado las calles de Valencia en la manifestación del viernes. Su empuje no fue suficiente para asaltar la cuarta plaza.

El Cadi La Seu dejó claro desde el arranque que visitaba la Fonteta con la intención de amarrar la condición de cabeza de serie. El 2-6 inicial activó al Valencia Basket que logró empatar el partido al final del primer cuarto (12-12) y logró firmar un parcial de 22-7, con Bettencourt como estilete anotador (24-19) para estirar la ventaja al final de la primera parte (34-28). El plan de partido, hasta entonces, había salido perfecto para las de Burgos secando a las tiradoras del Cadi y así siguió hasta los últimos cinco minutos, pero el despertar anotador de las catalanas fue letal. Pese a la derrota, el técnico valenciano quiso mandar un mensaje claro: «Era un reto apasionante intentar ser cuartas pero tenemos que ser conscientes de nuestra temporada, tenemos que estar orgullosos de nuestra jugadoras». Ahora el reto es defender la quinta plaza, con el Gipuzkoa a dos triunfos.