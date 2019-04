La gira contra los ex sigue en Andorra Ibon Navarro examina al Valencia Basket a cuatro días de la final de la Eurocup Rafa Martínez es baja por una lumbalgia aguda, Sergi García no viaja por decisión técnica y el MoraBanc se queda sin Moussa Diagne JUAN CARLOS VILLENA Viernes, 5 abril 2019, 00:42

valencia. Los siete primeros clasificados de la Liga Endesa tienen técnicos que han pasado por el Valencia Basket, como primer o segundo entrenador. Con una lista tan prolífica es normal que los taronja vayan enlazando duelos contra viejos amigos. En una Andorra que recibió ayer con mucha nieve a la expedición taronja, Ibon Navarro está consolidando un proyecto que rozó con la punta de los dedos la final de la Eurocup. El que fuera técnico asistente en la Fonteta de Paco Olmos y Perasovic entre 2011 y 2013 continúa con la particular 'gira de los ex' que arrancó con una victoria ante la Penya de Carles Duran y una derrota frente al Gran Canaria de Pedro Martínez. Tras el parón de la final europea le espera al Valencia Basket los últimos dos 'conciertos' contra el Tenerife de Vidorreta y el Unicaja de Casimiro.

El partido perdido en Las Palmas complicó el calendario del conjunto de Ponsarnau puesto que las cuatro derrotas en la Liga Endesa en los últimos siete choques, tres de cuatro contando los de fuera de casa, han comprimido la lucha por la cuarta plaza. A nueve jornadas para que finalice la Liga Regular, el Valencia Basket es quinto empatado con el Unicaja con 15-10 y el Joventut es sexto con 14-11. Andaluces y catalanes se enfrentan el domingo, con lo que una victoria en Andorra sería un golpe de efecto. Por contra, una derrota pondría al MoraBanc en la lucha, actualmente son séptimos con 13-12, y dejaría con poco margen de error al Valencia Basket si no quiere complicarse la vida previa al playoff.

El parte médico es, de largo, desfavorable a los andorranos. Moussa Diagne, flamante MVP de marzo donde promedió 20,5 puntos, fue ingresado el domingo tras sufrir mareos y no fue dado de alta en el hospital hasta ayer, tras confirmarse que no sufre ninguna dolencia grave pese al síncope vasovagal que sufrió. Hoy no se vestirá, dejando en diez la rotación para Ibon Navarro. Jordan, Sané, Shurna y Upshaw conforman el juego interior del MoraBanc para frenar a Dubljevic, Will Thomas, Tobey, Doornekamp y Labeyrie. En el bando taronja, Rafa Martínez no viajó al Principado al sufrir una lumbalgia aguda, que le hace ser duda para el arranque el martes de la final de la Eurocup frente al Alba Berlín, y Sergi García también se quedó en casa por decisión técnica. Las dos buenas noticias serán Guillem Vives y Joan Sastre. Para poder inscribir al balear, los valencianos tuvieron que dar de baja ayer a su capitán.