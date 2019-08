El futuro de Serbia ya es taronja Vanja Marinkovic posa con la bufanda del Valencia Basket a su llegada al aeropuerto de Manises. / vbc «Cuando me llamó el Valencia no lo dudé», afirma Vanja Marinkovic | El escolta, de 22 años, llega a la ciudad para iniciar la pretemporada y coincide en el avión con su nuevo compañero, el pívot Mike Tobey MANUEL MORERA Miércoles, 14 agosto 2019, 23:58

valencia. El nuevo fichaje del Valencia Basket Vanja Marinkovic llegó ayer a Valencia para comenzar la pretemporada junto a sus compañeros. Pese al interés de otros grandes clubes, el serbio tenía claro cuál tenía que ser su destino: «Hubo interés en verano de otros equipos como Unicaja u Olympiakos. Cuando me llamó el Valencia no lo dudé porque es un club con mucha historia, con muchos jugadores serbios que han pasado por aquí y me han dicho que llegar aquí es un paso inteligente en mi carrera».

Marinkovic, de 22 años, no llegó solo al aeropuerto de Manises. En su mismo vuelo coincidió con el pívot estadounidense Mike Tobey: «He conocido a Tomey en el avión, he hablado con él y las sensaciones son muy buenas. También conocí a Abalde cuando pasé la revisión médica y la impresión es que todos estamos preparados para empezar la temporada tan importante que está por delante».

«Estoy muy emocionado porque dar este paso es muy especial. Salgo por primera vez de mi país, para llegar a un gran club y jugar la Euroliga y la Liga Endesa», afirmó sobre su primera aventura en el extranjero. Marinkovic es el último de un sinfín de jugadores serbios que han emigrado a una gran liga europea: «No solo en España, cuando salimos del país y llegamos a una competición fuerte hemos demostrado que podemos dar el nivel y seguir jugado con la selección. Espero que sea así y continuar creciendo».

Vanja Marinkovic llegó a un acuerdo con el Valencia Basket el pasado julio, que le liga a la entidad taronja por dos temporadas más una opcional. El jugador proviene del Partizan de Belgrado, donde en competición europea promedió 12,4 puntos y en la liga nacional 12,2.

Su nuevo técnico Jaume Ponsarnau ya le dedicó unas palabras el pasado martes y lo situó como un jugador de presente y de futuro que ayudará a mejorar al equipo en fase ofensiva: «Hemos sumado jugadores que ayudarán a que todo el mundo juegue bien el 'pick and roll' como Motum, que va a abrir el campo con su rango de tiro, o como Marinkovic, que con su tiro también va a generar una atención».

Los jugadores taronja llegarán a cuentagotas a Valencia. Si ayer fue el turno del serbio, hoy aterrizará en Manises el nuevo pívot Brock Motum, que finalmente fue cortado por el seleccionador Australiano y no disputará el mundial.