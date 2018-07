La Fonteta vuelve a quedarse pequeña

valencia. La campaña de abonos del Valencia Basket no ha hecho sino reforzar la necesidad de construir el Arena, cuyo proceso de tramitación está en marcha. La Fonteta parece que se ha quedado definitivamente pequeña, después de que ya no haya pases libres de cara a una temporada en la que el equipo no disputará la Euroliga.

La máxima competición continental fue el gancho definitivo para que se lograse el lleno técnico en la anterior campaña. En esta, el equipo disputará la Eurocup y a pesar de ello el club anunció ayer que se han alcanzado los 8.000 abonados El Valencia Basket ha alcanzado. La novedad de este año es que el pase incluirá los partidos del sénior femenino en su debut en la máxima categoría.

El Valencia Basket mostró ayer su satisfacción en un comunicado por «el respaldo de su masa social tanto al proyecto masculino como femenino». El club ya no venderá más abonos conjuntos salvo que se produzca alguna vacante puntual al quedar libre algún asiento destinado a patrocinadores o similar. A partir de ahora sólo se podrán adquirir los pases exclusivamente del femenino, una modalidad de la que ya se han vendido 300.

Para los partidos del primer equipo ya hay comprometidas 8.040 localidades. El Valencia Basket ha de guardar por ley un porcentaje del afoto -460 asientos en el caso de la Fonteta- para patrocinadores y venderlo en las horas previas de cada partido. Con estos datos, la inclusión del femenino en el pase con un ligero aumento de precio no ha motivado que aficionados dejen de renovarlo.