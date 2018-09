Un estreno de altos vuelos Los jugadores del Valencia Basket posan en L'Alqueria durante el Media Day. / irene marsilla El Valencia Basket abre la Liga Endesa visitando al renovado Unicaja de Casimiro JUAN CARLOS VILLENA Viernes, 28 septiembre 2018, 01:00

valencia. El Valencia Basket alzará el telón de la Liga Endesa 484 días después de perder la plaza en la Euroliga tras caer en el playoff de cuartos de final frente al Gran Canaria de Luis Casimiro. Ironías del destino, el estreno del proyecto de Jaume Ponsarnau en el banquillo taronja tendrá como oponente al técnico manchego, que ha cogido las riendas del Unicaja tras la marcha de Joan Plaza. El nuevo técnico taronja ha ascendido desde el puesto de ayudante, lo que no significa que sea novel en la ACB. El de hoy será el partido 245 de Ponsarnau como primer entrenador en la Liga Endesa. Tan sólo seis de los técnicos que van a comenzar la temporada le superan en número. El estreno será de altos vuelos para dos equipos que están predestinados, una campaña más, a batirse el cobre en busca del maná de la Euroliga, con las dos balas que tendrán a su alcance en la Eurocup y en la ACB. Esa batalla aún queda lejos pero quien gane el primer pulso ya tendrá algo de terreno recorrido.

El Valencia Basket no tuvo suerte en el sorteo del calendario. Algo que por sabido no deja de tener importancia con el arranque de la temporada oficial. En diez días, los valencianos tendrán cuatro partidos, incluyendo el estreno de la Eurocup y en la Fonteta en la Liga Endesa, frente al Real Madrid. La siguiente semana no será más tranquila, con viajes a Ankara y Santiago antes de recibir al Barcelona. Un auténtico laberinto donde los taronja llegan tras un buen tono en la pretemporada con el único borrón del envite ante el Joventut.

El Valencia Basket viajó ayer a Málaga con las bajas de San Emeterio por sus molestias en la rodilla, Diot, que aún no tiene el tono físico adecuado, y Rafa Martínez, que no está inscrito en el inicio de la competición y que sigue recuperándose de su lesión en la rodilla. Van Rossom ha mejorado durante la semana del golpe en la cadera que se produjo en el duelo ante la Penya, con lo que Ponsarnau tendrá a once jugadores disponibles. El primer efecto práctico de haber confeccionado una plantilla larga de catorce. Tres bajas, un número importante, no tienen tanto efecto.

El Unicaja tan sólo ha fichado a un jugador más que los valencianos pero su transformación ha alterado la espina dorsal del equipo, con lo que están en pleno proceso de adaptación al estilo de juego de Casimiro, que también se estrena en el club. La bajas de McCallum, Nedovic, Brooks y Augustine, cuatro titulares en un buen número de partidos de la pasada campaña, han sido cubiertas por Jaime Fernández, Roberts, Wiltjer y Lessort. Tras una pretemporada irregular, donde los malagueños han tenido un balance de 1-3 frente a equipos de la ACB, los malagueños han sufrido en la calidad de sus entrenamientos tras la marcha de siete internacionales en las ventanas FIBA. Eso sí, la teoría en este tipo de duelos sirve de poco, con dos entidades que llevan pugnando más de una década por ser una alternativa a los 'futboleros' y a la licencia de Euroliga del Baskonia. En los 36 precedentes en Málaga en la ACB, el Valencia Basket ha sido capaz de ganar 16. Dos de los últimos tres.