Esteban Albert: «El Valencia Basket no quiere vender masculino o femenino, sino un club» Esteban Albert, durante la entrevista en las instalaciones de L'Alqueria. / ana b palacio «No optamos a organizar el Open Day, tampoco lo pretende la Federación», explica el técnico sobre el debut ligero en la máxima categoría JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Domingo, 29 julio 2018, 00:42

El Valencia Basket debutará en la Liga Femenina Dia el 13 de octubre frente al Perfumerías Avenida de Salamanca, el actual campeón y rival histórico del Ros Casares. Un buen giro de guión. Pese a actuar de local no lo hará en la Fonteta puesto que el club asume que no organizará el Open Day, la jornada unificada en una ciudad donde dará arranque la temporada. Un contratiempo para la afición taronja.

-¿Qué valoración hace de la plantilla que han confeccionado para el estreno en la Liga?

-Nos ha quedado un equipo equilibrado, que era lo primero que buscábamos, partiendo de una base de jugadoras nacionales e incorporando a valencianas que estaban jugando fuera a primer nivel. Ese primer objetivo lo cumplimos y a partir de ahí completamos lo que necesitaba la plantilla. Nos ha quedado un equipo con esa visión, con una base nacional de buen nivel y con mucha jugadora polivalente.

-¿Comparando con el resto de plantillas, en qué segmento debe situarse el Valencia Basket?

-Pretendemos asentarnos en la categoría y el equipo es para no tener que mirar hacia abajo. Tenemos una plantilla para no pasar apuros y para soñar con cualquier cosa de la parte media de la tabla.

-¿Playoff y Copa de la Reina?

-Son dos objetivos deportivos que debemos ponernos pero siempre con los pies en el suelo y sabiendo que el objetivo prioritario es asentarnos en la categoría.

-¿La primera jornada contra el Salamanca ha sido una 'bola caliente' por el regreso de Valencia a la Liga Femenina?

-El condicionante del Open Day en la primera jornada tenía una serie de premisas. Los equipos que el año pasado jugaron de locales tenían que hacerlo de visitantes y los nuevos cogíamos plaza de los descendidos. Las posibilidades de que nos pudiera tocar un equipo como Perfumerías Avenida eran altas. Intentaremos que el arranque sea lo mejor posible y tener un desarrollo de Liga donde vayamos subiendo.

-¿Está descartado que ese Open Day sea en Valencia?

-Lo que pretende la Federación, por un tema de logística y ubicación, es que el Open Day esté lo más centrado posible. No sé si un futuro se irá moviendo pero la idea que se baraja es tenerlo en la Comunidad de Madrid. Es la idea de la FEB, de cara al futuro no sabemos si va a cambiar el criterio pero en este momento no optamos a organizarlo porque tampoco lo pretende la Federación.

-No tiene mucho sentido sacar de la Fonteta un partido que podía llenar un pabellón de 8.500 espectadores en España.

-Es un tema que nos ha dolido, al club y a mí personalmente, al ser contra el actual campeón pero tenemos que tener claro que acabamos de aterrizar y que ha habido un sorteo. No es una elección sino es lo que hay. Lo que nos comunicaron desde un principio es que al ser un equipo nuevo lo normal es que perdiéramos ese primer partido como local. El año que viene seremos visitantes en el Open Day. Lo llevamos lo mejor posible e intentaremos en el resto de partidos que lo atractivo para ir a la Fonteta sea ver al Valencia Basket.

-¿Ese es uno de los objetivos?

-Sí. Es un reto que en su momento se marcó el equipo masculino, en unos años donde parecía que sólo se podían tener buenas entradas según el rival, y ahora la gente llena la Fonteta para ver al Valencia Basket. Vamos a darle la vuelta.

-¿Les ha dolido que hayan aficionados cabreados porque les hayan subido 20 euros el pase por ver los partidos del femenino en la máxima categoría?

-Creo que la gran mayoría de la gente lo ha aceptado de forma normal. El Valencia Basket no quiere vender masculino o femenino, sino un club. En el pack entran todos los eventos, sean masculinos o femeninos. La oferta ha crecido con lo que ha habido un pequeño incremento de precio. Siempre puede haber algún comentario negativo, totalmente respetable, pero la acogida ha sido buena. La prueba es que se han agotado los pases y hay compra de abonos solo para el femenino.

-Vamos, que la integración se demuestra con actos. No con palabras o con discursos.

-El Valencia Basket es un club de baloncesto, ni masculino ni femenino. Llevamos trabajando año y medio en la idea y estamos siendo ejemplo en muchos sitios. En reuniones de FEB o en otras instituciones nos ponen como ejemplo de esa igualdad que se está buscando a todos los niveles. El club dio un paso la pasada temporada demostrando que no era algo de boquilla, con el trato que le dio al equipo en la Liga Femenina 2, que fue el mismo que el del primer equipo masculino. Este año vamos a ser el único club en tener a sus dos equipos en la máxima categoría y se ha dado ese segundo paso.

-¿Hay que acabar con el concepto de que asistir al deporte femenino debe ser gratis? Esa ha sido la realidad muchos años, también en Valencia. Las jugadoras son profesionales y hay que pagar.

-Lo que se busca es equilibrar lo que puede suponer de ingresos un producto, lo que puede vender y el coste que genera. Lo que es evidente es que el baloncesto femenino tiene un coste y si quieres darle más nivel ese coste no puede estar soportado siempre por los mismos ingresos. Hay que buscar que haya una aportación de los aficionados. Cuando pagas por algo le das más valor.