España se rinde al taronja Lucas Mondelo, Jorge Garbajosa, Paco Raga y Laia Palau, en la presentación del torneo internacional de Valencia. / ana julia b. palacio Lucas Mondelo vaticina que el equipo entrenado por Rubén Burgos será pronto una alternativa en la Liga: «El proyecto es una garantía» La Federación felicita al Valencia Basket por su apuesta de integración del baloncesto femenino dentro del club JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Jueves, 23 agosto 2018, 23:31

«¡Esteban cuanto tiempo!, ¿cómo va todo?». El saludo ayer del seleccionador nacional, Lucas Mondelo, a Esteban Albert, coordinador del área femenina de L'Alqueria, simbolizó el poso de baloncesto en el que se ha convertido la Ciudad Deportiva del Valencia Basket. La selección ha escogido la fábrica de talento taronja para preparar el Mundial de Tenerife que se disputará del 22 al 30 de septiembre y disputará un torneo de primer nivel en la Fonteta el 31 de agosto y el 1 de septiembre, donde compartirá cartel con Letonia, Francia y Bélgica. La puesta de largo del evento, donde los abonados del Valencia Basket tendrán un 50% de descuento en las entradas, fue aprovechado por la FEB para ponderar la apuesta de la entidad de Juan Roig por el baloncesto femenino. No hay puntada sin hilo. El altavoz de la preparación mundialista, con el lema de 'un sueño compartido', y la visita a Valencia, eran el escenario perfecto para rendir homenaje al paso al frente del club por la integración.

El presidente federativo, Jorge Garbajosa, aplaudió la decisión de la entidad valenciana de no distinguir entre su sección masculina y femenina y vender, sencillamente, un producto de baloncesto conjunto. Un espejo en el que la FEB también quiere mirarse: «Cuando ves que en una campaña de abonados se habla de baloncesto en global, no de masculino ni femenino, es un paso adelante. El Valencia Basket ha abierto una ventana nueva y ha removido un poco el baloncesto femenino porque sabemos de la ambición del club y que no se van a conformar con ser una comparsa. Eso ha propiciado que el resto de equipo aumenten la apuesta. Es un acicate para la competición».

Garbajosa aprovechó la presencia de Paco Raga, consejero delegado del Valencia Basket, y de Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso, para tildar de «excelente» la relación con el club taronja y de definir como una «gozada» la oportunidad de trabajar de forma conjunta en proyectos, como el de la decisión de elegir L'Alqueria como primera parada de la preparación para el Mundial. «La Copa del Mundo tiene que ser la rampa de lanzamiento del baloncesto femenino en España. Hacer la preparación en L'Alqueria y esta concentración tan especial en una instalación así es un orgullo y un honor. Intentaremos organizar la mejor Copa del Mundo de la historia», sentenció el dirigente madrileño.

Garbajosa: «Cuando en una campaña de abonados se habla de baloncesto global es un paso adelante»

El Valencia Basket, con Rubén Burgos como entrenador, debutará esta temporada en la Liga Femenina pero no será un recién llegado al uso. Preguntado por LAS PROVINCIAS, Lucas Mondelo aventuró que el proyecto, a corto plazo, recogerá el testigo del extinto Ros y de la semilla noventera del Dorna para ponerse a la altura del actual puntal del baloncesto femenino español, el Perfumerías Avenida de Salamanca: «Valencia es una ciudad de basket desde hace muchos años y seguro que en poco tiempo va a ser el estandarte de la Liga. Cuando desapareció el Ros Casares recuerdo que hablando con Laia (mira a la capitana) estábamos convencidos de que volvería esta plaza porque es una ciudad de deporte y con gente muy implicada en el baloncesto, con un mecenas que está detrás. Es verdad que cuando pasó el tiempo piensas que igual nos habíamos equivocado pero con la Fase de Ascenso de la Liga Femenina 2 en la Fonteta, que fue una gozada, ya se vio que el público respondió y que el proyecto es una garantía. No me quiero olvidar tampoco de la época de los años 90, con el Dorna y las dos Euroligas». Miki Vukovic. Palabras mayores.

El seleccionador reconoció que disputar el Mundial en casa no es ninguna presión añadida sino una motivación más para sus jugadoras: «Tenemos presión cada vez que jugamos un torneo pero jugar en casa es una responsabilidad más que una presión. Siempre es mejor jugar en tu país y con tu gente. En vez de presión tenemos ilusión. Vais a estar orgullosos de este equipo».