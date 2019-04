Agotadas las entradas para la final del Valencia Basket en la Eurocup Van Rossom, en un partido del Valencia Basket con el Alba Berlín en 2014. / Efe El club taronja pone a la venta menos de 70 localidades para el público general para el primer partido ante el Alba de Berlín EFE Valencia Jueves, 4 abril 2019, 17:11

Las menos de 70 entradas que el Valencia Basket puso a la venta para el primer encuentro de la final de la Eurocopa ante el Alba Berlín, que se disputará el próximo martes, 9 de abril en la Fonteta, se agotaron en media hora, pese a que la más barata costaba 50 euros y la más cara 90.

El hecho de que el club haya comprado las entradas para que sus socios puedan asistir al encuentro, el cupo reservado para los aficionados del conjunto alemán y los compromisos de la organización y de la entidad valenciana ha hecho que hayan salido a la venta algo menos de setenta entradas.

El club no descarta poder sacar alguna localidad más a la venta si alguno de sus socios que no pueda asistir a ese primer encuentro de la final libera su asiento o si el conjunto alemán no completa su cupo.