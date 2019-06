La entidad da por perdido a Will Thomas Viernes, 14 junio 2019, 00:43

Cada día que pasa es más complicado el escenario de la renovación de Will Thomas. El americano, que cambió de agentes en la pasada Copa del Rey con lo que la búsqueda de otro equipo siempre ha sido la primera opción, ya tiene ofertas encima de la mesa, una del Zenit de Joan Plaza, que superan por mucho la ficha que le ofrece la entidad taronja para renovar. El jugador se despidió de sus compañeros en la comida de final de temporada, algo que no hizo el pasado curso pese a que también tenía complicado su futuro en la Fonteta, y el director deportivo Chechu Mulero reconoció ayer abiertamente, en una entrevista en Intereconomía Valencia, que le dan casi por perdido: «Lo veo realmente muy complicado por las pretensiones económicas del jugador. Nosotros no podemos llegar a esas cifras. Tiene una oferta nuestra, la quiere mejorar ostensiblemente y él ya conoce los límites que no podemos superar. Es cierto que la situación es parecida a la del año pasado pero con una gran diferencia, que es que en esta ocasión sí que tengo la sensación, que no tenía entonces, de que esa oferta sí que existe. El año pasado tenía claro que esa oferta que nos decían no existía, como se demostró».