«No engañaré, la victoria nos da un poco de tranquilidad» Miércoles, 3 octubre 2018, 00:41

El técnico taronja reconoció que, más allá de la importancia de la primera victoria de la temporada, el valor del triunfo ante el ASVEL fue un poco más allá, tras las dudas generadas en el partido de presentación ante el Joventut y en el estreno de la Liga Endesa en Málaga: «Lo importante ha sido la mejora de nuestro trabajo y de la intensidad pero no engañaré, la victoria nos da un poco de tranquilidad. Hemos sabido tener respuesta, con concentración, a partir de la defensa y con mentalidad e ideas claras. Nos hemos ido encontrando con jugadores que han salido desde el banquillo que nos han dado argumentos para crecer y ser mejores que el rival». Entre ellos, Ponsarnau destacó la labor de un juego interior que estrenaba roles tras la lesión en el hombro de Tobey: «Parece que con Will Thomas en el campo nuestro tamaño baja pero Will es muy grande. Es un reloj a la hora de seguir el plan y es muy inteligente. Ha sido determinante para darnos confianza en nuestro plan y para hacer las cosas bien. También Labeyrie se ha quitado los nervios del primer día y espero un Dubljevic cada vez mejor».