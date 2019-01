San Emeterio: «Con las lesiones no sabes si es mala suerte o algo ha cambiado» El alero reapareció ante el Burgos y es consciente del camino que tiene hasta la Copa: «Tengo que trabajar para remar y ayudar sin restar» J. C. VILLENA Domingo, 27 enero 2019, 23:51

valencia. Fernando San Emeterio disputó el sábado su primer partido de 2019, tras reaparecer de su lesión muscular y jugar cuatro minutos y medio en la sufrida victoria del Valencia Basket frente al San Pablo (94-92). El alero reconoció tras el encuentro el mal partido de su equipo: «Tuvimos parte de culpa por no rematar el partido en la primera parte, les dimos confianza y un equipo que viene con necesidad si no les demuestras que en la Fonteta no se va a ganar cogen confianza e hicieron un partido muy serio». El internacional también fue crítico con la última jugada de ataque de su equipo, donde los taronja habían evitado que el Burgos hiciera falta pero lanzaron a canasta, un triple de Dubljevic, con cinco segundos en el crono. «La última jugada estuvo bien, lo único es que creo que habría que haber tirado un poco más tarde. A veces las situaciones nos llevan a esos extremos y hay que aprender de ellos. Mejor aprender ganando que perdiendo», sentenció.

Con respecto a su regreso, el veterano jugador fue realista sobre su reintegración al equipo a corto plazo: «El mes se me ha hecho muy largo pero desde que noté el pinchazo sabía que lo iba a ser. Estoy peor que antes de lesionarme, eso desde luego. Ahora tengo que trabajar para remar y ayudar al equipo pero sin restar porque a veces por entrar mal de forma el equipo se resiente. Lo importante es ponerse en forma y poder ayudar al equipo. Ojalá pueda llegar en un pico bueno a la Copa». Con su vuelta, Ponsarnau deberá hacer dos descartes cada partido en el caso de que no se termine cediendo a Sergi García. «Eso va a ayudarnos, si todo va bien, para evitar lesiones y para evitar cargas de algunos jugadores cuando se pueda. Es algo positivo si somos conscientes de que un día le tocará a uno y otro a otro», avisó. San Emeterio mandó un mensaje claro cuando se le pidió la opinión sobre el alivio de tener a toda la plantilla sana casi dos años después del último precedente «porque con el tema de las lesiones ya no sabes si es mala suerte o si hay algo que ha cambiado, lo importante es que estamos todos» y dejó claro que el Valencia Basket, ya clasificado para los cuartos de la Eurocup, viajará a Málaga para intentar ganar: «Podemos asegurar el primer puesto y ganando en casa al Limoges podemos acabar con un 6-0 que es importante para futuras rondas. Es un partido importante y vamos salir a por la victoria».