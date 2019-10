San Emeterio no entrena y apunta a segundo descarte ante Olympiacos LP La plantilla del Valencia Basket celebra el cumpleaños de Tobey y Loyd confiesa las ganas que tiene de jugar en el infierno de El Pireo JUAN CARLOS VILLENA El Pireo Viernes, 11 octubre 2019, 12:59

El Valencia Basket tomó la decisión de planificar la jornada del jueves con un entrenamiento en L'Alqueria para no depender del caótico tráfico de Atenas para la sesión en el Pabellón de la Paz y la Amistad. Esta mañana han tenido contacto con la pista de El Pireo donde la plantilla, nada más entrar al parquet, se ha cruzado con Vasilis Spanoulis, el eterno líder del Olympiacos que esta noche (a las 20.30 horas en España) también busca su primera victoria en la Euroliga.

Labeyrie está descartado por problemas musculares pero ha viajado con el equipo puesto que el Valencia Basket enlaza mañana con Barcelona para disputar el domingo el partido de la Liga Endesa. San Emeterio no ha entrenado hoy con lo que apunta a segundo descarte, aunque Ponsarnau no hará oficial el jugador que no se viste hasta la rueda de calentamiento.

Antes de la sesión, Jordan Loyd ha atendido a la prensa desplazada hasta Grecia, donde ha confesado que tiene muchas ganas de jugar un partido en un ambiente del que sus compañeros le han hablado mucho: «Hemos tenido una semana para preparar el partido y siempre que juegas en un ambiente de Euroliga como el que hay en la pista de Olympiacos es especial. Tenemos que jugar muy fuerte todos los minutos para tener opciones de ganar. Nos hemos preparado para ganar no sólo el primer partido de esta temporada en Euroliga sino también en esta pista para Valencia Basket. Me han hablado mucho del ambiente. La afición griega está muy loca pero para un jugador es motivante y especial jugar en ambientes así».

La anécdota del viaje llegó la noche del jueves, donde Mike Tobey celebró su 25 cumpleaños junto a sus compañeros tras la cena en el hotel. Un ritual que siempre se cumple en el Valencia Basket cuando alguien cumple años durante un desplazamiento.