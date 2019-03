«Es duro mentalmente que te aparten, por así decirlo; nunca lo había vivido» Sergi García fue la gran novedad frente al UCAM Murcia. / acbphoto/ M. a. polo El balear, con contrato hasta 2021, quiere definir su rol el próximo curso: «Me dicen que soy joven pero lo más importante es tener confianza» JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Martes, 12 marzo 2019, 00:15

Una de las postales que dejó el domingo la holgada victoria del Valencia Basket frente al UCAM Murcia en la Fonteta (89-65) fue el regreso de Sergi García. Por primera vez en lo que va de temporada el balear no fue el descarte técnico de Jaume Ponsarnau en las ocasiones en las que ha tenido que dejar, sin motivos médicos, a un jugador sin vestir. El balear entró en el acta por San Emeterio y disputó 15 minutos. Su cruda realidad desde el batacazo de los taronja en Tenerife el 17 de noviembre, donde curiosamente fue el máximo anotador y más valorado de su equipo junto a Dubljevic, es que había acumulado hasta el domingo, en la ACB, 11 minutos en dos partidos. En la Eurocup no ha jugado ni un segundo desde que se lesionó en Trento el 18 de diciembre. El Valencia Basket sopesó su cesión pero las continuas recaídas de Diot aconsejaron la prudencia. Tras el triunfo ante el UCAM, el base no escondió un punto de amargura al valorar sus últimos meses en Valencia: «Han sido muy duros para mí, las sensaciones en pista fueron extrañas al estar tanto tiempo fuera y prácticamente no sólo fuera de la pista sino sin entrenar con el equipo y sin tener la sensación con los compañeros. Es algo que cuesta mentalmente. A todos los jugadores nos gusta ayudar al equipo desde la pista que es desde se nos da mejor. Es verdad que somos un equipo amplio, el entrenador lo ha decidido así esta temporada e intento ayudar al equipo en todas las facetas que están en mi mano. No estoy acostumbrado pero me debo al club».

Uno de los aspectos que más afectó mentalmente al balear fue quedarse fuera del desplazamiento a Lituania, donde Diot fue baja, el viaje fue en chárter y la convocatoria fue justa, de doce jugadores, con dos entrenamientos por delante en Vilna. «Es duro mentalmente que te aparten, por así decirlo», reconoció García para, acto seguido, razonar su planteamiento: «Es verdad que el entrenador quiere tener a los doce jugadores concentrados para el partido y a nadie más, se ha hecho así toda la temporada y no era de extrañar que se pudiera hacer así. Mentalmente hay que estar preparado y ayudar, si hay que estar fuera de la pista dar siempre el cien por cien. Hemos hablado de esta situación pero para mí es nueva. Nunca lo había vivido y tengo que adaptarme».

Lo que sí que tiene claro el jugador, con contrato de taronja hasta junio de 2021, es que de cara a la próxima temporada quiere sentarse con el club y replantear su rol: «Por supuesto, también lo quería esta temporada. Que dependas a veces de jugadores que no sabes si van a estar es un poco complicado. Es una situación difícil al tener tantos jugadores en una misma posición y con mucho nivel. Siempre me dicen que soy joven pero lo más importante para un jugador es tener confianza y a partir de ahí sale todo».