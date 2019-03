Duran reconoce que falsificaron su firma en el 'caso Slaughter' El catalán era el técnico taronja en 2015 el día de la alineación indebida del jugador del Real Madrid en la Fonteta: «Yo no firmé el acta modificada» JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Jueves, 28 marzo 2019, 00:51

La tertulias en el baloncesto español llevan varias semanas alimentándose de la polémica final de la última Copa del Rey, con dos graves fallos arbitrales en los últimos segundos de la prórroga que fueron clave. El escándalo fue mayor por los equipos implicados, Real Madrid y Barça, y por ello su altavoz superó al de otros casos como mínimo igual de graves. Tras la victoria del pasado domingo en la Fonteta del Valencia Basket ante el Joventut, LAS PROVINCIAS charló con Carles Duran, actual técnico de la Penya y entrenador taronja en la semifinal de la ACB de hace cuatro años frente al Real Madrid.

El 9 de junio de 2015 se produjo el ya famoso 'caso Slaughter'. Pablo Laso, como técnico del Real Madrid, firmó en el acta del partido el roster de doce jugadores donde aparecía Doncic y no Slaughter. Cuando el americano entró en pista, de facto, se produjo una alineación indebida de manual. Al descanso, el colegiado principal Martín Bertrán autorizó la modificación del acta para inscribir a Slaughter y borrar a Doncic. El Valencia Basket llevó el caso a los tribunales tras las negativas de la ACB, la FEB y el CSD a catalogar lo ocurrido como alineación indebida e instar a la repetición del encuentro como dicta el Artículo 44 del Reglamento Disciplinario de la FEB cuando no existe «mala fe».

Entre todas las irregularidades de aquella noche en la Fonteta está incluida la falsedad documental. Pablo Laso y Carles Duran firmaron el acta original, con Doncic y sin Slaughter, pero al manipularla al descanso se necesitaba una nueva rúbrica. «Yo no firmé el acta modificada al descanso y en ese segundo documento la firma no es la de Carles Duran. Lo único que yo firmé es el acta original del partido», sentenció con rotundidad el técnico de Vilasar de Mar a este periódico.

«Mi presente es el Joventut pero si suena el teléfono del Valencia Basket en un futuro será buena noticia»

Duran fue más allá, apuntando a que el escándalo hubiera tenido más recorrido, y consecuencias, en caso de que se hubieran alterado los factores aquella noche, comparando con todo lo escrito desde la última final de Copa en Madrid: «En la prensa nacional, entre comillas, es normal que los clubes más grandes tengan más repercusión y por desgracia en ese otro momento la repercusión desapareció, se olvidó o se borró. Lo peor de todo es que un jugador que no estaba entre los doce inscritos firmado por su entrenador (Pablo Laso) jugó. Lo que sé es que Slaughter no tendría que haber jugado porque en el acta del partido aparecía Doncic en su lugar. Lo que le pasó al Valencia Basket si le hubiera pasado a otro club con más renombre públicamente no sé que hubiera pasado».

Con respecto a la actualidad taronja, Duran ponderó el trabajo de Ponsarnau: «Van a jugar la final de la Eurocup que les da opción para entrar en la Euroliga y van cuartos de la ACB. Creo que está siendo una gran temporada para el Valencia Basket. Ahora les falta dar el último paso para que sea excelente. Ponsarnau está haciendo un gran trabajo, le deseo lo mejor y que esos proyectos que tiene el Valencia Basket también los construya con entrenadores». ¿Hay más paciencia en el club con los jugadores que con los técnicos? «Es un club exigente con todos pero es verdad que al final es doce o catorce contra uno», razonó el catalán antes de no cerrarse ninguna puerta en el futuro: «Tuve la oportunidad de trabajar en un club maravilloso. Creo que mis equipos tienen un reflejo de lo que quiero que sea el baloncesto, a partir de ahí cada uno es libre de opinar. Estoy muy agradecido, me encanta volver porque sigo teniendo muchos amigos. Mi presente es el Joventut, espero que mi vida profesional sea larga y si suena el teléfono del Valencia Basket en un futuro siempre será una buena noticia».