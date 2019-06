Doornekamp gana enteros Doornekamp lanza a canasta ante la oposición de Taylor. / emilio cobos Al Valencia Basket le penaliza en el mercado no tener licencia de Euroliga y el club debe decidir si inscribe a su alero en el tanteo Cancar prioriza la NBA y aumenta la posibilidad de que el canadiense continúe JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Sábado, 29 junio 2019, 00:00

La ACB publicará el 8 de julio la lista de jugadores sujetos al derecho de tanteo. Para que un club pueda inscribir el nombre de uno de sus deportistas que acabe contrato es obligatorio que le hayan puesto encima de la mesa una oferta cualificada de renovación. Algo que en el Valencia Basket ocurre con Will Thomas pero de momento no con Aaron Doornekamp. El canadiense fue conocedor, nada más terminar la temporada, de que su futuro como taronja tendría que esperar varias semanas puesto que el club quería mirar las opciones del mercado para mejorar su posición. El Valencia Basket las ha tenido, pero le ha penalizado el no disponer de una licencia en la Euroliga que asegure a esos jugadores un mínimo de dos años en la Copa de Europa. Algo que ha imposibilitado la firma de alguna operación y que sigue abriendo la opción de que Doornekamp continúe en la Fonteta. Ese, por otra parte, es el deseo del jugador.

El perfil que busca la entidad valenciana para cerrar el puesto de alero, con Abalde y San Emeterio con contrato, es el de un jugador polivalente con físico para disputar la Euroliga. Si por algo ha destacado Doornekamp la última temporada es por su nivel defensivo y en el ratio del +/- en pista. Si el Valencia Basket llega 8 de julio sin trasladar una oferta de renovación al canadiense no significará que no cuente definitivamente con el jugador, sino que dejará de tener un derecho de preferencia sobre él con lo que quedará libre en el mercado. Una situación que espera el Iberostar Tenerife entrenado por Txus Vidorreta para intentar su fichaje. Es decir, un jugador no sujeto al tanteo puede acabar fichando de nuevo por su club de procedencia.

Otra de las opciones que ha manejado el Valencia Basket para cerrar puesto de alero, la de Vlatko Cancar, también ha sufrido novedades en los últimos días. El esloveno ha priorizado este verano el mercado NBA, con lo que la opción de encontrar acomodo en un club de Euroliga tendrá que esperar a exprimir su trabajo en Denver. Los Nuggets draftearon al alero en 2017 en el puesto 49 y han inscrito a Cancar para la Summer League de Las Vegas que se disputará entre el 5 y el 15 julio. Lo que parece claro es que no volverá a vestir la camiseta del San Pablo Burgos. Misko Raznatovic, dueño de la agencia Beobasket que tiene los derechos de Cancar, anunció ayer el fichaje de J. P. Tokoto para reforzar el juego exterior del conjunto castellano.

El Iberostar Tenerife, entrenado por Vidorreta, muy atento a la decisión taronja sobre Doornekamp

Mientras tanto, la Euroliga hizo ayer oficial el nombre de los 18 equipos que disputarán la competición en la 2019-2020. Entre ellos está el Valencia Basket y el Zenit de San Petersburgo, invitado por la organización. El conjunto ruso ha realizado una importante oferta, esencialmente en lo económico, a Will Thomas, que se aleja cada día que pasa un poco más de su continuidad como jugador taronja.