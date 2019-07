Doornekamp se acerca a la renovación y Motum llega a la Fonteta Doornekamp lucha por el balón. / acbphoto/ i. Ferrera El club busca un tirador tras el pago de la cláusula NBA de Matt Thomas y sopesa la ampliación de contrato del canadiense por una temporada JUAN CARLOS VILLENA Miércoles, 3 julio 2019, 00:42

valencia. El Valencia Basket vivió ayer con tranquilidad el adiós de Matt Thomas, puesto que fueron conocedores de la noticia del fichaje del escolta de Iowa por los Toronto Raptors, actuales campeones de la NBA, por tres temporadas y 4,2 millones de dólares antes de que fuera oficial. El escolta pagará su cláusula de salida, superior a 500.000 euros, con lo que los fríos números dictan que la entidad taronja recibirá diez veces más por su traspaso que lo que le costó su libertad del Obradoiro hace justo un año. Otra cosa es la vertiente deportiva, que obligará a fichar a un tirador cuando la certeza con Thomas es que, de haberse quedado en la Fonteta, iba a convertirse en uno de los mejores exteriores de la Euroliga.

La cruda realidad es que la puerta de la NBA para el escolta estuvo abierta desde que masacró todos los registros en el concurso de triples de la Supercopa el pasado mes de septiembre. Esos 80 puntos (27, 27 y 26) activaron el radar de varias franquicias, tanto para el inicio de la pasada temporada como en el mercado de invierno en Estados Unidos. Las dos primeras bolas de partido se pudieron salvar pero la tercera, activada desde que los scouts comenzaron a 'espiarle' en directo en la final de la Eurocup o partidos de la ACB como el de Zaragoza, ha resultado definitiva para su marcha.

El del americano es uno de esos ejemplos de que los jugadores siempre acaban jugando donde quieren. Aaron Doornekamp también firmaría esa frase. El canadiense aún está en Valencia apurando sus opciones de continuar en el club de la Fonteta. Ayer se le pudo ver, junto a dos de sus hijos ataviados con la camiseta de campeón de la Eurocup, en L'Alqueria. El club, tal y como confirmó esta redacción por fuentes conocedoras del caso, sopesa de forma seria ofrecerle la renovación por una temporada. De no resolverse la situación del canadiense durante la semana, el Valencia Basket deberá decidir antes del domingo si lo inscribe en el tanteo, para ello deberá haberle trasladado de forma oficial la oferta de renovación, o lo deja libre. Tras no encontrar en el mercado ninguna opción que el club pueda pagar para mejorar su posición, el minuto y marcador de Doornekamp está muy cercano a la renovación por una campaña.

Los taronja recibirán de los Raptors diez veces más de lo que le costó sacar al de Iowa del Obradoiro

Una vez superado el límite del 30 de junio, el club hizo ayer oficial el fichaje de Brock Motum hasta 2021 aunque el acuerdo con el australiano llegó a mitad del pasado mes. El interior, de 2.08 y 28 años, no llega para sustituir a Will Thomas sino para cerrar el juego interior con un rol nuevo, el de cuatro abierto. Motum llega procedente del Anadolu Efes como reciente campeón de la Liga Turca y subcampeón de la Euroliga, donde alcanzó un 44% en triples. Ese ha sido uno de los motivos de su fichaje, tal y como confirmó Jaume Ponsarnau el pasado lunes en LAS PROVINCIAS: «Con Motum sumaríamos un gran tirador y dar más espacio al juego de pick and roll. Una de las cosas que tenemos clarísimo que hay que mejorar la próxima temporada es nuestro juego de pick and roll. Tenemos que ser más productivos ahí. Para ello tener un jugador que nos garantice más espacios por dentro como él será importante y además es un jugador con experiencia en la Euroliga». El jugador se mostró «encantado» en sus primeras palabras como taronja: «Ojalá compartamos una gran temporada juntos, tengo ganas de veros a todos en la Fonteta».