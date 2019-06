Un doblete para la historia El Valencia Basket y el Valencia, tras varios intentos fallidos, terminan por primera vez una temporada ganando ambos un título que celebrar con la ciudad JUAN CARLOS VILLENA Domingo, 23 junio 2019, 00:48

El balcón del Ayuntamiento de Valencia se ha abierto esta temporada, por primera vez en la historia, para celebrar dos títulos de los equipos con mayor palmarés de la ciudad. Una imagen que parecía gafada después de las múltiples ocasiones en las que cuando un equipo tocó la gloria al vecino, en unas ocasiones por finales perdidas y en otras por desgracias extradeportivas, se le negaba el cielo. Hasta 2019. En 40 días para el recuerdo, desde el 15 de abril al 25 de mayo, la Valencia deportiva celebró por todo lo alto el cuarto título europeo de su equipo de baloncesto y la octava Copa del Rey de su club centenario. Un hito para recordar toda la vida.

Para seguir la curiosa historia de regates en los títulos de ambos equipos hay que remontarse al primero del Pamesa. En febrero de 1998 el equipo de Vukovic hacía historia al ganar al Joventut 89-75. Es cierto que aquel 2 de febrero la afición valencianista también se llevó una alegría, un lunes donde se asaltó el Bernabéu por 1-2, pero nada más.

En la siguiente temporada se rozó el primer doblete de ambos deportes. El Valencia, por la puerta grande, se llevó la Copa del Rey de La Cartuja, la del 3-0 al Atlético con el golazo de Mendieta y las carreras del Piojo, pero el Pamesa, en su estreno continental, se quedó con la miel en los labios tras perder la final de la Copa Saporta ante la Benetton en Zaragoza por 64-60. Ocurrió lo mismo la siguiente campaña, donde el Valencia se llevó la Supercopa de España ante el Barcelona y el Pamesa, en los últimos meses de Miki Vukovic en el banquillo de la Fonteta, perdió la final de la Copa de Vitoria ante el Estudiantes por 73-63.

Las tres ocasiones en las que se rozó el título doble fueron las finales perdidas del Pamesa las que negaron el hito. En 2002 volvió a ocurrir. El Valencia de Rafa Benítez finalizó 31 años de sequía para darle una Liga a la entidad, con la Rosaleda como tierra santa, tras ganar 2-0 al Málaga con goles de Ayala y Fabio Aurelio. El Pamesa, por contra, volvió a chocar contra un muro en su segunda final europea para perder en Lyon, con desembarco incluido de su afición, frente a un Montepaschi Siena más experto (71-81).

Cuando, por fin, la entidad de Juan Roig se quitó la espina continental, ganando la ULEB Cup de 2003 a doble partido frente al Novo Mesto, con Tomasevic como MVP y la histórica imagen de Luengo y Rodilla chocando sus cabezas contra el trofeo, el Valencia pasó la temporada de transición entre la primera Liga de Benítez y el doblete. Los valencianistas no pasaron del quinto puesto en Liga, fueron eliminados por el Inter en los cuartos de final de la Champions y por el Alicante, en penaltis, en la primera ronda de la Copa. Un año después, el Valencia abrió por dos veces el balcón para celebrar el doblete de 2004, con la liga ganada en Sevilla y la UEFA en Göteborg, pero el Pamesa se quedó a las puertas de la final de la ACB y quien sabe lo que hubiera ocurrido sin la sanción de la Euroliga al no viajar a Tel Aviv tras la escalada de violencia en el país, con bombardeo incluido del ejercito israelí al entonces líder de Hamás.

En el arranque de la campaña 2004-2005 llegó la Supercopa de Europa del Valencia, en Mónaco ante el Oporto, pero el Pamesa de Pablo Laso no luchó por ningún título. En la semifinal de la Eurocup, frente al Lietuvos, el vasco ya había sido despedido y Mulero estaba sentado en el banquillo. Lo mismo ocurrió con la Copa del Rey del Valencia en 2008, la no celebrada de Koeman, pese a que Katsikaris, al menos, había levantado la cabeza de un club a la deriva. En 2010, el Power Electronics levantó la Eurocup en Vitoria al arrasar al Alba (44-67) y el Valencia quedó fuera de la semifinal de la Europa League con el clamoroso penalti no pitado a Zigic y su camiseta rota en el Calderón. La fatalidad se repitió en 2014. La noche de la ida de la final de la Eurocup entre el Valencia Basket y el Unics, M'Bia heló la sangre de Mestalla. Fue la última ocasión en la que se rozó el doblete de títulos en los dos deportes. Ni con la Liga de Pedro Martínez de 2017 ni la Supercopa de Vidorreta. Hasta 2019, donde la ciudad brindó al fin por goles y canastas.