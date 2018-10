«Disfrutamos compartiendo el balón, no somos un equipo egoísta» San Emeterio ataca a Gomes durante el partido ante el Dolomiti Trento en la Eurocup. / efe El cántabro cierra filas al señalar que lo ocurrido con Will Thomas es algo que pasa «en cualquier vestuario» y apunta al partido de Vitoria Fernando San Emeterio Jugador del Valencia Basket JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:20

Si algo ha quedado claro en la última semana es que el vestuario del Valencia Basket tiene mucha personalidad. Algo que para nada es malo, puesto que fue la clave del histórico título de la Liga Endesa en una temporada en la que la entidad sufrió dos mazazos en dos finales que se escaparon por pequeños detalles. Todo comenzó con la emisión en directo de un tiempo muerto donde Will Thomas estalló, llamando «puto egoísta» a un compañero. Un día después, en frío, el americano se reafirmó en el fondo del mensaje y fue más allá: «El egoísmo no puede tener cabida en el equipo. Si el entrenador lo permitiera podría convertirse en un problema real para el equipo, porque todo el mundo pensaría que puede hacerlo».

Más allá del episodio, que llevará la correspondiente aplicación del código interno, lo que quedó claro durante el partido que los valencianos ganaron ante el Dolomiti Trento es que el grupo está unido. Las tres asistencias consecutivas entre Will Thomas y Abalde fueron el mejor símbolo. Tantas vueltas se ha dado al término «egoísta» en los últimos días que, como es normal, cada uno tiene su visión particular. La de uno de los pilares del vestuario, San Emeterio, es muy clara. «Nos gusta ganar como equipo, compartir el balón y disfrutamos cuando compartimos el balón. La gente que nos vea jugar que opine yo que entreno a diario creo que no somos un equipo egoísta pero no soy nadie para decirlo igual hay gente que nos ve desde fuera y piensa que somos egoístas», manifestó a LAS PROVINCIAS. El cántabro también fue un paso más allá, señalando el origen de la polémica: «Estas cosas siempre se agrandan más desde fuera de lo que realmente hay dentro. Si pudiéramos elegir no se grabaría ningún tiempo muerto, entendemos que es bueno para el aficionado que se vea lo que el entrenador dice pero esas cosas, como en cualquier casa, es mejor que queden dentro de la familia que decimos que somos».

Internamente, lo ocurrido con el pívot de Baltimore está totalmente superado «porque hay veces que esos nervios afloran y eso, no voy a decir que pase a diario, pero es una normalidad en cualquier vestuario y en cualquier equipo. Lo que pasa es que esta vez había una cámara y se ha grabado». Lo más importante es que el Valencia Basket, en palabras de San Emeterio, es un equipo que quiere «ganar y estar arriba». Para ello es importante ir creciendo como equipo en pequeños detalles como la cita ante el Trento: «No fue el partido más espectacular pero ganamos, que es lo más importante en la Eurocup y más cuando vienes de una derrota fuera de casa. Vamos sumando sensaciones y jugadores, pudimos rotar con Vives por ejemplo que pudo descansar». El alero ya apunta al reto del domingo en Vitoria: «El Baskonia es un equipazo, con un gran entrenador. Todos sabemos lo difícil que es jugar allí y vamos a ir a por ellos, sabiendo de la dificultad, con respeto pero sin ningún miedo».