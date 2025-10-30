Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Escudo Valencia Basket

Valencia Basket

20:30h.

38

-

41

Dubai Basketball

Escudo Dubai Basketball
Kameron Taylor, con el Valencia Basket. VBC

En directo, Valencia Basket - Dubai Basketball de Euroliga

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo taronja que se disputa en el Roig Arena

Minuto a minuto

Redacción Deportes

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:28

Icono38 - 41

Fin del segundo cuarto. Descanso

Icono38 - 41

Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la bandeja

Icono38 - 41

Dwayne Bacon [Dubai Basketball] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jean Montero.

Icono38 - 41

Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Dwayne Bacon.

Icono38 - 41

Rebote en ataque de Omari Moore [Valencia Basket] tras el fallo de Matt Costello en su segundo tiro libre

Icono38 - 41

Matt Costello [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre

Icono38 - 41

Tiempo muerto

Icono38 - 41

1ª Falta personal de Mfiondu Kabengele [Dubai Basketball] sobre Matt Costello en la lucha por un rebote ofensivo.

Icono38 - 41

Kosta Kondić [Dubai Basketball] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono38 - 41

Kosta Kondić [Dubai Basketball] corta el pase a Omari Moore

Icono38 - 41

El balón sale fuera tras un mal pase de Dwayne Bacon [Dubai Basketball]

Icono38 - 41

Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono37 - 41

Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono36 - 41

Ellis Boogie [Dubai Basketball] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero

Icono36 - 41

Davis Bertans [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.

Icono36 - 41

El balón sale fuera tras un mal pase de Josep Puerto [Valencia Basket]

Icono36 - 41

Primera falta personal de Ellis Boogie [Dubai Basketball] sobre Jean Montero

Icono36 - 41

Canasta de Mfiondu Kabengele [Dubai Basketball]

Icono36 - 39

Davis Bertans [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote ofensivo es para Mfiondu Kabengele

Icono36 - 39

El balón sale fuera.

Icono36 - 39

Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla

Icono36 - 39

Canasta de Ellis Boogie [Dubai Basketball] tras un contraataque

Icono36 - 37

Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para McKinley Wright IV.

Icono36 - 37

Filip Petrusev [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.

Icono36 - 37

Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]

Icono34 - 37

Canasta de Mfiondu Kabengele [Dubai Basketball] con asistencia de Filip Petrusev

Icono34 - 35

Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket]

Icono32 - 35

Tiempo muerto

Icono32 - 35

Canasta de Mfiondu Kabengele [Dubai Basketball]

Icono32 - 33

McKinley Wright IV [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote ofensivo es para Mfiondu Kabengele

Icono32 - 33

Dwayne Bacon [Dubai Basketball] roba el balón a Brancou Badio

Icono32 - 33

Canasta de Filip Petrusev [Dubai Basketball] con asistencia de Mfiondu Kabengele

Icono32 - 31

1ª Falta personal en ataque de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Ellis Boogie

Icono32 - 31

Tiempo muerto

Icono32 - 31

El árbitro pita pasos de Dwayne Bacon [Dubai Basketball]

Icono32 - 31

Darius Thompson [Valencia Basket] falla el tiro libre adicional, Mfiondu Kabengele coge el rebote

Icono32 - 31

2ª falta personal de Justin Anderson [Dubai Basketball] sobre Darius Thompson cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono32 - 31

Mate de Darius Thompson [Valencia Basket] tras un contraataque y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Justin Anderson

Icono30 - 31

Justin Anderson [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.

Icono30 - 31

Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Justin Anderson.

Icono30 - 31

Justin Anderson [Dubai Basketball] falla el tiro libre adicional, Neal Sako coge el rebote

Icono30 - 31

1ª falta personal de Xabi López-Arostegui [Valencia Basket] sobre Justin Anderson cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono30 - 31

Canasta de Justin Anderson [Dubai Basketball] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Xabi López-Arostegui

Icono30 - 29

1ª Falta personal de Xabi López-Arostegui [Valencia Basket] sobre Justin Anderson cuando lanzaba de dos.

Icono30 - 29

Ellis Boogie [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote ofensivo es para Justin Anderson

Icono30 - 29

Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Xabi López-Arostegui

Icono27 - 29

McKinley Wright IV [Dubai Basketball] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.

Icono27 - 29

Xabi López-Arostegui [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Justin Anderson.

Icono27 - 29

Rebote ofensivo de Darius Thompson [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta

Icono27 - 29

Davis Bertans [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote defensivo es para Xabi López-Arostegui.

Icono27 - 29

Tiempo de posesión agotado

Icono27 - 29

El árbitro indica tiempo de pase de campo agotado a [Dubai Basketball]

Icono27 - 29

Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Isaac Nogués

Icono25 - 29

Davis Bertans [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote defensivo es para Neal Sako.

Icono25 - 29

Primera falta personal de Isaac Nogués [Valencia Basket] sobre McKinley Wright IV

Icono25 - 29

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Davis Bertans.

Icono25 - 29

Triple de Davis Bertans [Dubai Basketball] con asistencia de Kosta Kondić

Icono25 - 26

Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono24 - 26

Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono23 - 26

1ª Falta personal de Justin Anderson [Dubai Basketball] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba de dos.

Icono23 - 26

Triple de Davis Bertans [Dubai Basketball] con asistencia de Kosta Kondić

Icono23 - 23

Justin Anderson [Dubai Basketball] corta el pase a Jaime Pradilla

Icono23 - 23

Kosta Kondić [Dubai Basketball] comete su segunda falta personal sobre Isaac Nogués

Icono23 - 23

Filip Petrusev [Dubai Basketball] encesta el tiro libre adicional

Icono23 - 22

2ª falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Filip Petrusev cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono23 - 22

Canasta de Filip Petrusev [Dubai Basketball] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Nate Reuvers

Icono23 - 20

Inicio del segundo cuarto

Icono23 - 20

Fin del primer cuarto

Icono23 - 20

Triple de Omari Moore [Valencia Basket]

Icono20 - 20

El balón sale fuera.

Icono20 - 20

Dwayne Bacon [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote ofensivo es para Kenan Kamenjas

Icono20 - 20

Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]

Icono18 - 20

Jean Montero [Valencia Basket] roba el balón a Kenan Kamenjas

Icono18 - 20

Dwayne Bacon [Dubai Basketball] falla la bomba. El rebote ofensivo es para Kenan Kamenjas

Icono18 - 20

Tiempo muerto

Icono18 - 20

Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Jean Montero

Icono16 - 20

Kosta Kondić [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.

Icono16 - 20

Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Justin Anderson

Icono16 - 20

Mfiondu Kabengele [Dubai Basketball] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono16 - 20

Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]

Icono17 - 20

Canasta de Kosta Kondić [Dubai Basketball]

Icono17 - 18

Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Josep Puerto

Icono15 - 18

Canasta de Kosta Kondić [Dubai Basketball]

Icono15 - 16

Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Neal Sako

Icono12 - 16

Ellis Boogie [Dubai Basketball] falla la canasta por un tapón de Brancou Badio

Icono12 - 16

Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mfiondu Kabengele.

Icono12 - 16

Ellis Boogie [Dubai Basketball] encesta el segundo tiro libre

Icono12 - 15

Ellis Boogie [Dubai Basketball] encesta el primer tiro libre

Icono12 - 14

1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Ellis Boogie cuando lanzaba de dos.

Icono12 - 14

Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Ellis Boogie.

Icono12 - 14

Primera falta personal de Kosta Kondić [Dubai Basketball] sobre Darius Thompson

Icono12 - 14

Canasta de Filip Petrusev [Dubai Basketball]

Icono12 - 12

Neal Sako [Valencia Basket] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Filip Petrusev.

Icono12 - 12

Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Neal Sako

Icono9 - 12

Filip Petrusev [Dubai Basketball] encesta el segundo tiro libre

Icono9 - 11

Filip Petrusev [Dubai Basketball] encesta el primer tiro libre

Icono9 - 10

Tiempo muerto

Icono9 - 10

Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Filip Petrusev

Icono9 - 10

Filip Petrusev [Dubai Basketball] roba el balón a Brancou Badio

Icono9 - 10

Triple de McKinley Wright IV [Dubai Basketball]

Icono9 - 7

McKinley Wright IV [Dubai Basketball] falla la canasta por un tapón de Darius Thompson

Icono9 - 7

Ellis Boogie [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote ofensivo es para McKinley Wright IV

Icono9 - 7

Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mfiondu Kabengele.

Icono9 - 7

Filip Petrusev [Dubai Basketball] falla la canasta. El rebote defensivo es para Josep Puerto.

Icono9 - 7

Primera falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Dwayne Bacon

Icono9 - 7

Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Dwayne Bacon.

Icono9 - 7

McKinley Wright IV [Dubai Basketball] falla la canasta por un tapón de Omari Moore

Icono9 - 7

El balón sale fuera tras un mal pase de Omari Moore [Valencia Basket]

Icono9 - 7

Triple de Ellis Boogie [Dubai Basketball]

Icono9 - 4

McKinley Wright IV [Dubai Basketball] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Ellis Boogie

Icono9 - 4

Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Mfiondu Kabengele

Icono9 - 4

Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero

Icono6 - 4

Canasta de Dwayne Bacon [Dubai Basketball] con asistencia de Ellis Boogie

Icono6 - 2

Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.

Icono6 - 2

Ellis Boogie [Dubai Basketball] falla la bomba. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.

Icono6 - 2

Ellis Boogie [Dubai Basketball] corta el pase a Omari Moore

Icono6 - 2

El balón sale fuera tras un mal pase de Filip Petrusev [Dubai Basketball]

Icono6 - 2

Primera falta personal de Jean Montero [Valencia Basket] sobre Ellis Boogie

Icono6 - 2

Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Dwayne Bacon.

Icono6 - 2

Kameron Taylor [Valencia Basket] corta el pase a Ellis Boogie

Icono6 - 2

Filip Petrusev [Dubai Basketball] corta el pase a Jaime Pradilla

Icono6 - 2

Canasta de Filip Petrusev [Dubai Basketball]

Icono6 - 0

Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero

Icono3 - 0

Mfiondu Kabengele [Dubai Basketball] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jean Montero.

Icono3 - 0

Triple de Jean Montero [Valencia Basket]

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

VAL

VAL

Dubai Basketball

Dubai Basketball

Tiros de 3

63.6%

36.4%

Tiros de 2

40.0%

60.0%

Tiros libres

44.4%

55.6%

Rebotes

47.2%

52.8%

Filip PetrusevDubai Basketball11
Kameron TaylorVAL7
Davis BertansDubai Basketball6
Darius ThompsonVAL6
Mfiondu KabengeleDubai Basketball6
Jean MonteroVAL3
Neal SakoVAL2
Josep PuertoVAL1
Xabier López-ArosteguiVAL1
Filip PetrusevDubai Basketball1
Justin AndersonDubai Basketball2
Nate ReuversVAL2
Jean MonteroVAL1
Darius ThompsonVAL1
Mfiondu KabengeleDubai Basketball1
Mfiondu KabengeleDubai Basketball2
Omari MooreVAL1
Jaime Pradilla GayánVAL1
Justin AndersonDubai Basketball1
Darius ThompsonVAL1
Neal SakoVAL3
Mfiondu KabengeleDubai Basketball3
Dwayne BaconDubai Basketball3
Jean MonteroVAL2
Justin AndersonDubai Basketball2

