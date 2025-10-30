En directo, Valencia Basket - Dubai Basketball de Euroliga

Secciones
Jueves, 30 de octubre 2025, 20:28
38 - 41
Fin del segundo cuarto. Descanso
38 - 41
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla la bandeja
38 - 41
Dwayne Bacon [Dubai Basketball] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jean Montero.
38 - 41
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Dwayne Bacon.
38 - 41
Rebote en ataque de Omari Moore [Valencia Basket] tras el fallo de Matt Costello en su segundo tiro libre
38 - 41
Matt Costello [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
38 - 41
Tiempo muerto
38 - 41
1ª Falta personal de Mfiondu Kabengele [Dubai Basketball] sobre Matt Costello en la lucha por un rebote ofensivo.
38 - 41
Kosta Kondić [Dubai Basketball] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.
38 - 41
Kosta Kondić [Dubai Basketball] corta el pase a Omari Moore
38 - 41
El balón sale fuera tras un mal pase de Dwayne Bacon [Dubai Basketball]
38 - 41
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
37 - 41
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
36 - 41
Ellis Boogie [Dubai Basketball] comete su segunda falta personal sobre Jean Montero
36 - 41
Davis Bertans [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
36 - 41
El balón sale fuera tras un mal pase de Josep Puerto [Valencia Basket]
36 - 41
Primera falta personal de Ellis Boogie [Dubai Basketball] sobre Jean Montero
36 - 41
Canasta de Mfiondu Kabengele [Dubai Basketball]
36 - 39
Davis Bertans [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote ofensivo es para Mfiondu Kabengele
36 - 39
El balón sale fuera.
36 - 39
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla
36 - 39
Canasta de Ellis Boogie [Dubai Basketball] tras un contraataque
36 - 37
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para McKinley Wright IV.
36 - 37
Filip Petrusev [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
36 - 37
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
34 - 37
Canasta de Mfiondu Kabengele [Dubai Basketball] con asistencia de Filip Petrusev
34 - 35
Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket]
32 - 35
Tiempo muerto
32 - 35
Canasta de Mfiondu Kabengele [Dubai Basketball]
32 - 33
McKinley Wright IV [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote ofensivo es para Mfiondu Kabengele
32 - 33
Dwayne Bacon [Dubai Basketball] roba el balón a Brancou Badio
32 - 33
Canasta de Filip Petrusev [Dubai Basketball] con asistencia de Mfiondu Kabengele
32 - 31
1ª Falta personal en ataque de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Ellis Boogie
32 - 31
Tiempo muerto
32 - 31
El árbitro pita pasos de Dwayne Bacon [Dubai Basketball]
32 - 31
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el tiro libre adicional, Mfiondu Kabengele coge el rebote
32 - 31
2ª falta personal de Justin Anderson [Dubai Basketball] sobre Darius Thompson cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
32 - 31
Mate de Darius Thompson [Valencia Basket] tras un contraataque y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Justin Anderson
30 - 31
Justin Anderson [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
30 - 31
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Justin Anderson.
30 - 31
Justin Anderson [Dubai Basketball] falla el tiro libre adicional, Neal Sako coge el rebote
30 - 31
1ª falta personal de Xabi López-Arostegui [Valencia Basket] sobre Justin Anderson cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
30 - 31
Canasta de Justin Anderson [Dubai Basketball] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Xabi López-Arostegui
30 - 29
1ª Falta personal de Xabi López-Arostegui [Valencia Basket] sobre Justin Anderson cuando lanzaba de dos.
30 - 29
Ellis Boogie [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote ofensivo es para Justin Anderson
30 - 29
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Xabi López-Arostegui
27 - 29
McKinley Wright IV [Dubai Basketball] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.
27 - 29
Xabi López-Arostegui [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Justin Anderson.
27 - 29
Rebote ofensivo de Darius Thompson [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta
27 - 29
Davis Bertans [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote defensivo es para Xabi López-Arostegui.
27 - 29
Tiempo de posesión agotado
27 - 29
El árbitro indica tiempo de pase de campo agotado a [Dubai Basketball]
27 - 29
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Isaac Nogués
25 - 29
Davis Bertans [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote defensivo es para Neal Sako.
25 - 29
Primera falta personal de Isaac Nogués [Valencia Basket] sobre McKinley Wright IV
25 - 29
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Davis Bertans.
25 - 29
Triple de Davis Bertans [Dubai Basketball] con asistencia de Kosta Kondić
25 - 26
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
24 - 26
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
23 - 26
1ª Falta personal de Justin Anderson [Dubai Basketball] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba de dos.
23 - 26
Triple de Davis Bertans [Dubai Basketball] con asistencia de Kosta Kondić
23 - 23
Justin Anderson [Dubai Basketball] corta el pase a Jaime Pradilla
23 - 23
Kosta Kondić [Dubai Basketball] comete su segunda falta personal sobre Isaac Nogués
23 - 23
Filip Petrusev [Dubai Basketball] encesta el tiro libre adicional
23 - 22
2ª falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Filip Petrusev cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
23 - 22
Canasta de Filip Petrusev [Dubai Basketball] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Nate Reuvers
23 - 20
Inicio del segundo cuarto
23 - 20
Fin del primer cuarto
23 - 20
Triple de Omari Moore [Valencia Basket]
20 - 20
El balón sale fuera.
20 - 20
Dwayne Bacon [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote ofensivo es para Kenan Kamenjas
20 - 20
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
18 - 20
Jean Montero [Valencia Basket] roba el balón a Kenan Kamenjas
18 - 20
Dwayne Bacon [Dubai Basketball] falla la bomba. El rebote ofensivo es para Kenan Kamenjas
18 - 20
Tiempo muerto
18 - 20
Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Jean Montero
16 - 20
Kosta Kondić [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
16 - 20
Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Justin Anderson
16 - 20
Mfiondu Kabengele [Dubai Basketball] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.
16 - 20
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]
17 - 20
Canasta de Kosta Kondić [Dubai Basketball]
17 - 18
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Josep Puerto
15 - 18
Canasta de Kosta Kondić [Dubai Basketball]
15 - 16
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Neal Sako
12 - 16
Ellis Boogie [Dubai Basketball] falla la canasta por un tapón de Brancou Badio
12 - 16
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mfiondu Kabengele.
12 - 16
Ellis Boogie [Dubai Basketball] encesta el segundo tiro libre
12 - 15
Ellis Boogie [Dubai Basketball] encesta el primer tiro libre
12 - 14
1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Ellis Boogie cuando lanzaba de dos.
12 - 14
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Ellis Boogie.
12 - 14
Primera falta personal de Kosta Kondić [Dubai Basketball] sobre Darius Thompson
12 - 14
Canasta de Filip Petrusev [Dubai Basketball]
12 - 12
Neal Sako [Valencia Basket] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Filip Petrusev.
12 - 12
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Neal Sako
9 - 12
Filip Petrusev [Dubai Basketball] encesta el segundo tiro libre
9 - 11
Filip Petrusev [Dubai Basketball] encesta el primer tiro libre
9 - 10
Tiempo muerto
9 - 10
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Filip Petrusev
9 - 10
Filip Petrusev [Dubai Basketball] roba el balón a Brancou Badio
9 - 10
Triple de McKinley Wright IV [Dubai Basketball]
9 - 7
McKinley Wright IV [Dubai Basketball] falla la canasta por un tapón de Darius Thompson
9 - 7
Ellis Boogie [Dubai Basketball] falla el triple. El rebote ofensivo es para McKinley Wright IV
9 - 7
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mfiondu Kabengele.
9 - 7
Filip Petrusev [Dubai Basketball] falla la canasta. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
9 - 7
Primera falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Dwayne Bacon
9 - 7
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Dwayne Bacon.
9 - 7
McKinley Wright IV [Dubai Basketball] falla la canasta por un tapón de Omari Moore
9 - 7
El balón sale fuera tras un mal pase de Omari Moore [Valencia Basket]
9 - 7
Triple de Ellis Boogie [Dubai Basketball]
9 - 4
McKinley Wright IV [Dubai Basketball] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Ellis Boogie
9 - 4
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Mfiondu Kabengele
9 - 4
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
6 - 4
Canasta de Dwayne Bacon [Dubai Basketball] con asistencia de Ellis Boogie
6 - 2
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.
6 - 2
Ellis Boogie [Dubai Basketball] falla la bomba. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
6 - 2
Ellis Boogie [Dubai Basketball] corta el pase a Omari Moore
6 - 2
El balón sale fuera tras un mal pase de Filip Petrusev [Dubai Basketball]
6 - 2
Primera falta personal de Jean Montero [Valencia Basket] sobre Ellis Boogie
6 - 2
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Dwayne Bacon.
6 - 2
Kameron Taylor [Valencia Basket] corta el pase a Ellis Boogie
6 - 2
Filip Petrusev [Dubai Basketball] corta el pase a Jaime Pradilla
6 - 2
Canasta de Filip Petrusev [Dubai Basketball]
6 - 0
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
3 - 0
Mfiondu Kabengele [Dubai Basketball] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jean Montero.
3 - 0
Triple de Jean Montero [Valencia Basket]
0 - 0
Inicio del partido
VAL
Dubai Basketball
Tiros de 3
63.6%
36.4%
Tiros de 2
40.0%
60.0%
Tiros libres
44.4%
55.6%
Rebotes
47.2%
52.8%
|Filip Petrusev
|Dubai Basketball
|11
|Kameron Taylor
|VAL
|7
|Davis Bertans
|Dubai Basketball
|6
|Darius Thompson
|VAL
|6
|Mfiondu Kabengele
|Dubai Basketball
|6
|Jean Montero
|VAL
|3
|Neal Sako
|VAL
|2
|Josep Puerto
|VAL
|1
|Xabier López-Arostegui
|VAL
|1
|Filip Petrusev
|Dubai Basketball
|1
|Justin Anderson
|Dubai Basketball
|2
|Nate Reuvers
|VAL
|2
|Jean Montero
|VAL
|1
|Darius Thompson
|VAL
|1
|Mfiondu Kabengele
|Dubai Basketball
|1
|Mfiondu Kabengele
|Dubai Basketball
|2
|Omari Moore
|VAL
|1
|Jaime Pradilla Gayán
|VAL
|1
|Justin Anderson
|Dubai Basketball
|1
|Darius Thompson
|VAL
|1
|Neal Sako
|VAL
|3
|Mfiondu Kabengele
|Dubai Basketball
|3
|Dwayne Bacon
|Dubai Basketball
|3
|Jean Montero
|VAL
|2
|Justin Anderson
|Dubai Basketball
|2
