Sigue en directo el Baskonia-Valencia Basket aquí El Valencia Basket tratará de frenar a los locales, que suman tres triunfos seguidos | Ponsarnau no recupera a ningún lesionado SARA L. SANTOS Valencia Domingo, 4 noviembre 2018, 19:19

El Baskonia recibe al Valencia Basket en el choque correspondiente a la jornada 7 de Liga ACB, a las 19:30 horas en el Fernando Buesa Arena.

Jaume Ponsarnau podrá contar esta tarde con: Van Rossom, Matt Thomas, Doornekamp, Will Thomas, Dubljevic, Guillem Vives, Sanm Emeterio, Sergi García, Alberto Abalde, Mike Tobey, Labeyrie y Galarza.

El técnico local, Pedro Martínez, con: Huertas, Shields, Hillard, Poirier, Shengelia, Vildoza, Voigtmann, Sedekersis, Matt Janning, Diop, Granger y Patricio Garino.

Sigue el partido en directo en lasprovincias.es.

LA PREVIA de J.C. Villena

El Valencia Basket afronta la exigente salida a Vitoria con cuatro derrotas en el arranque de temporada frente a los cuatro rivales con más nivel contra los que se ha enfrentado (Unicaja, Real Madrid, Barcelona y Zenit). Ahí ya tiene una primera motivación el conjunto taronja pero, además, el estado de forma del Baskonia invita a pensar que la prueba es de un nivel superlativo para un equipo que sigue en construcción. Un reto muy atractivo. El conjunto de Pedro Martínez, que hoy se reencontrará con su amigo Jaume Ponsarnau, acumula un +127 en sus últimas tres victorias en la ACB frente el Fuenlabrada, el Murcia y el Estudiantes. Ningún equipo conseguía enlazar tres triunfos en la Liga Endesa con más de 30 puntos de ventaja desde 1985. El rodillo vasco ha aparecido en las primeras partes de esos encuentros, estableciendo un récord de una diferencia media de +30,67 al paso por vestuarios. Esa brutalidad es la que hoy Valencia Basket intentará tumbar en el Buesa.

En las últimas semanas, esa contundencia en la ACB contrastaba con derrotas en la Euroliga pero el equipo de Vitoria llega en esta ocasión después de una contundente victoria en casa frente al Darussafaka (82-56). Más allá del brillo de sus triunfos en la competición doméstica los números del Baskonia en el arranque de la Liga Endesa demuestran su fortaleza, ya que lidera con holgura las clasificaciones de mejor ataque, mejor defensa, valoración, asistencias y recuperaciones. Un auténtico rodillo en defensa y en ataque que mete miedo.

El conjunto valenciano inició ayer otro viaje de cinco días aunque en esta ocasión, al menos, pondrá menos kilómetros en el contador. Los taronja enlazarán mañana desde Vitoria el desplazamiento a Lyon, donde el martes disputa un partido trascendental contra el ASVEL, el actual líder del Grupo C de la Eurocup. Para la doble cita, Ponsarnau no recupera a ninguno de los lesionados con lo que tendrá once jugadores profesionales disponibles más la ayuda de Galarza.

Si alguien está simbolizando el gran arranque del equipo de Pedro Martínez en la ACB es Shengelia. 'Toko' ha sido el MVP de la competición en octubre y llega a la cita liderando la clasificación de valoración, con 19,8, y siendo el quinto que más anota, con 15,5. Una de las mejores armas de los valencianos para contrarrestar ese poder es Bojan Dubljevic, que ha dado un paso al frente en los últimos partidos, llega de ser el MVP de la última jornada, y ya aparece como cuarto jugador mejor valorado en el arranque de la competición (18,7) y el quinto que más anota (15,3).

El de hoy será un partido especial para Van Rossom, que cumple su partido 250 en la ACB. El base se ha consolidado como el segundo jugador belga con más encuentros disputados en España, superó la pasada temporada a Eric Struelens y sus 234, aunque aún tiene lejos la mejor marca, de Axel Hervelle con 473. El que fuera segundo capitán taronja la temporada del título de la Liga Endesa tiene otro reto.

La hemeroteca recuerda que el Buesa Arena es una de las pistas más complicadas para el Valencia Basket en la ACB, donde tan sólo ha logrado ganar 6 de los 35 partidos que ha disputado. La más reciente, eso sí, sirvió para encarrilar el pase a la final ligera frente al Real Madrid. El Baskonia ha ganado en su casa los cuatro últimos partidos de la Liga Regular frente a los valencianos, que no vencen en esa fase desde diciembre de 2013 (78-79).