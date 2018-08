Diot no llega al estreno de Alcoi

valencia. Jaume Ponsarnau anunció en el primer entrenamiento de la pretemporada del Valencia Basket que todos los jugadores, excepto el lesionado Rafa Martínez, comenzaban con el alta deportiva. Un mensaje de calado, de ánimo, para Antoine Diot. El francés no ha jugado un partido desde finales de septiembre de 2017, en la Supercopa de Las Palmas. Una vez superada su sesión en la rodilla, el base necesita volver a sentirse «jugador de baloncesto», tal y como lo definió su entrenador. Con él no se va a correr ningún riesgo. La sobrecarga que le ha impedido trabajar con el resto de sus compañeros desde que comenzó la pretemporada le va a obligar a perderse, tal y como confirmaron ayer a esta redacción fuentes oficiales de la entidad taronja, el partido del jueves ante el UCAM Murcia en Alcoi. La foto de su regreso no llegará en el primer partido de la preparación con lo que habrá que esperar, al menos, al 8 de septiembre en Inca, donde el Valencia Basket se enfrentará al Estudiantes.

Por su parte, Abalde sigue trabajando para superar sus molestias en la espalda. Con el gallego tampoco se va a cometer ningún riesgo con lo que, de no remitir el dolor, tampoco disputará ese primer partido de la pretemporada frente a los murcianos. El alero ha sido sometido a pruebas médicas y lo importante con él, teniendo en cuenta que el equipo taronja cuenta con la baja segura de Rafa Martínez en el juego exterior en los primeros meses de competición, es que llegue en perfecto estado de forma para el estreno de la ACB y la Eurocup.