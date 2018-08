Diot comienza el curso con el alta deportiva Jaume Ponsarnau charla con su plantilla durante el primer entrenamiento de la pretemporada. / irene marsilla El Valencia Basket inicia la pretemporada con tres fichajes en la plantilla y el regreso de Mike Tobey, campeón de Liga en 2017 El francés ultima el trabajo para unirse al ritmo del equipo JUAN CARLOS VILLENA Martes, 21 agosto 2018, 00:20

valencia. «Todos los jugadores tienen el alta deportiva». No es una frase con tamiz de tópico del primer entrenamiento de pretemporada de un equipo deportivo. Cuando tienes a Antoine Diot sin jugar un partido oficial desde finales de septiembre de 2017 es 'la frase'. La primera gran noticia del proyecto de Jaume Ponsarnau en el Valencia Basket, que ayer comenzó a rodar en la Fonteta, es el regreso del francés. Con el pelo rapado, por aquello de romper con un pasado doloroso, el base ultima su plan de trabajo para unirse de forma definitiva al ritmo del equipo. Puesto que una cosa es que el jugador ya pueda desenvolverse en una pista de baloncesto sin dolor y otra bien distinta es que lo pueda hacer al ritmo al que obliga un equipo de primer nivel.

Ese fue el freno a la euforia que quiso poner el técnico de Tàrrega a la hora de valorar la vuelta de Diot. No lo descartó para el primer partido de pretemporada, el jueves 30 de agosto en Alcoi frente al UCAM Murcia, pero sí que quiso subrayar que lo más importante en las primeras semanas de trabajo es que el galo encuentre las sensaciones en la pista: «Hay una cosa muy buena y es que hasta el momento la lesión de rodilla no le está afectando. Eso es muy importante pero es un jugador que ha estado un año sin jugar y un año sin jugar quiere decir que hay muchas cosas que hay que ir controlando con él. Tiene que volver a ser jugador de baloncesto y aguantar las cargas de entrenamiento para después afrontar un partido. Tiene que recuperar la chispa, eso no se consigue de hoy para mañana a pesar de que ya lleva un tiempo trabajando sin molestias». Diot, junto a Abalde y Labeyrie, no participó de la parte más física de la sesión. La previsión es que mañana ya puedan ejercitarse los trece jugadores disponibles para el técnico catalán en los primeros meses del curso. Hasta entonces tendrá la ayuda de los canteranos Marc García, Josep Puerto o Millán Jiménez, jugador riojano recién fichado para el EBA. Sí lo hicieron los otros dos fichajes, Matt Thomas y Mike Tobey. El pívot, campeón de Liga en 2017 con los taronja, vuelve a la que fue su casa.

La otra gran noticia del primer día de trabajo fue ver a Rafa Martínez, sonriente, sentado en el banquillo de la Fonteta. El capitán, ya sin protecciones en la rodilla operada, sigue con su plan de trabajo y con los plazos para poder volver durante el primer tercio de la temporada. No hay prisas con él. Con trece jugadores profesionales, un número sin precedentes en los últimos años para los entrenadores del Valencia Basket en el primer día de trabajo, Ponsarnau no ocultó su felicidad con respecto a la confección de la plantilla: «Estoy muy contento porque a medida que pasaba el verano veíamos que podíamos culminar las ideas que teníamos para la plantilla. También porque, cruzando los dedos, los pasos físicos de los jugadores que se tenían que recuperar han ido bien. Estoy ilusionado por este nuevo reto, supone muchas cosas para mí y espero que supongan también muy buenas para el equipo».

Ponsarnau asegura que quiere una defensa «agresiva e intensa» y no «especulativa»

La primera misión del cuerpo técnico taronja, con la novedad de Borja Comenge y la continuidad de Juan Maroto y Javier Vilaplana, será, tal y como reconoció ayer el propio Ponsarnau, «intentar que los jugadores se acuerden de sus virtudes, de las cosas que saben hacer. Esas cosas que durante el verano pueden estar un poco más olvidadas. Cuando recuperen eso entraremos en la filosofía del equipo y el paso importante será el ser equipo. Este grupo tiene buena gente además de buenos jugadores». Esa idea, la del juego colectivo y la importancia de la personalidad del jugador, pivota desde que el técnico de Tàrrega aceptó el reto de sentarse en el banquillo de la Fonteta, en sustitución de Vidorreta. Antes del primer día de trabajo, lo volvió a recalcar: «Lo que quiero y para lo que voy a trabajar cada día es para que mis jugadores encuentren una forma de hacer feliz a nuestra gente. La primera persona es lo menos importante, tenemos que encontrar todos juntos la forma para, el gran objetivo que nuestro público esté orgulloso de nosotros».

Para ello, la continuidad en la plantilla será una de las claves. Con tan sólo tres fichajes, el Valencia Basket tiene mucho camino recorrido con respecto a otros proyectos: «Tenemos a muchos jugadores que participaron en la temporada más exitosa del club y ese es un valor que queremos aprovechar. Incluso el entrenador que han puesto también estaba. Se ha apostado por la continuidad de unos valores con los que el Valencia Basket y la Fonteta se sienten identificados».

Ponsarnau valoró la versatilidad de la plantilla que tiene en sus manos. Ayer se le vio conversar en varias ocasiones con Matt Thomas, un jugador que abre al técnico el abanico táctico, y puso como ejemplo el potencial del juego interior para dar una primera pincelada de lo que pretende en la pista: «Hemos querido tener una idea defensiva dinámica. Queremos ser un equipo que tenga una propuesta defensiva que no sea especulativa sino agresiva e intensa. También en ataque. Vamos a poder sacar fuera a los jugadores interiores rivales. Queremos jugar dinámicos en defensa y en ataque». Un aviso a navegantes.