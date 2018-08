Diez días para recuperar a Abalde Abalde, sentado el primero por la derecha, junto a otros compañeros y el técnico. / irene marsilla El entrenador taronja, Jaume Ponsarnau, también está pendiente de la incorporación de Diot, parado por una sobrecarga en el sóleo El alero del Valencia Basket se entrenará en solitario por la lesión en la zona lumbar R. D. VALENCIA. Miércoles, 29 agosto 2018, 00:12

El Valencia Basket se estrena mañana en Alcoi. Será contra el UCAM Murcia. Será el debut de Jaume Ponsarnau como primer técnico del conjunto taronja tras la marcha de Txus Vidorreta, del que era su segundo entrenador. Primeras pruebas y primeras sensaciones. Pero la felicidad no será completa, ya que no podrá contar con dos jugadores que serán clave durante la temporada: el alero Alberto Abalde y el base francés Antoine Diot. Son los dos jugadores que todavía no han podido participar en los entrenamientos de grupo.

El gallego viene arrastrando unas molestias en la espalda que le llevan a mal traer. El último partido que disputó fue con la selección española y desde ese momento sufre unas molestias en la zona lumbar. Ha recibido distintos tratamientos -uno de ellos en una clínica de Jaén, a la que también acudió en su día el jugador del Villarreal Bruno Soriano- pero el dolor no ha desaparecido, por lo que los nuevos servicios médicos de la entidad han continuado con las pruebas para terminar de solucionar un problema que no deja al alero internacional prepararse al mismo nivel que sus compañeros. El club ha fijado que se entrene en solitario durante diez días más antes de unirse al grupo que dirige Ponsarnau.

Y el otro al que se echa de menos es Antoine Diot. El Valencia Basket insiste en que el francés está totalmente recuperado de su lesión en la rodilla izquierda -le tuvo apartado de las canchas la temporada pasada -, pero que el problema que sufre ahora para no estar en las sesiones del técnico es una sobrecarga en el sóleo izquierdo. En este caso, creen que «en breve» se incorporará con total normalidad.

El francés no ha jugado un partido desde finales de septiembre de 2017, en la Supercopa de Las Palmas, por lo que necesita como el comer volver a participar con sus compañeros y sentirse de nuevo «jugador de baloncesto», como así advirtió su entrenador, que espera ir formando el equipo en los primeros amistosos que tiene que disputar.